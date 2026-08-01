Abduqodir Hüsanov 90 dakika oynadı: Maresca ona yeni bir görev mi verdi?

Manchester City, Enzo Maresca yönetimindeki yeni dönemine Hong Kong'da Inter'e karşı oynanan hazırlık maçıyla başladı. Normal süresi 1:1 sona eren karşılaşmanın penaltı atışlarında İtalyan şampiyonu 3:1 üstünlük sağladı.

Özbek futbolseverler için ise skordan çok daha önemli bir olay yaşandı: Abduqodir Hüsanov ilk 11'de sahaya çıkarak maçın tamamında forma giydi. İlk yarıda stoper olarak görev yapan genç oyuncu, devre arasından sonra ise sağ bek pozisyonunda oynadı.

Bu değişiklik sıradan bir sezon öncesi denemesi mi, yoksa Maresca Hüsanov için yeni bir rol mü hazırlıyor?

Maresca'nın ilk maçı nasıl geçti?

«Manchester City» resmi sitesi bu karşılaşmayı Enzo Maresca'nın takımın başantrenörü olarak ilk maçı olarak nitelendirdi. Hong Kong'daki bu mücadele aynı zamanda "Maviler"in 2026/27 sezonu hazırlıkları kapsamındaki Asya turunun da başlangıcı oldu.

Skor 14. dakikada açıldı. Antoine Semenyo sol kanatta etkili bir hareketin ardından topu ceza sahasına gönderdi ve Divin Mubama yakın mesafeden topu ağlara yolladı.

Inter'in cevabı gecikmedi. 20. dakikada Federico Dimarco'nun ortasında Benjamin Pavard skoru eşitledi. İkinci yarıda Manchester City üstünlüğü ele geçirdi, Vitor Reis ve Ryan McAidoo'nun şutları direkten döndü ancak galibiyet golü gelmedi.

Penaltı atışlarında City adına sadece Claudio Echeverri penaltıyı gole çevirdi. Rayan Aït-Nouri, Abduqodir Hüsanov ve Nico González'in vuruşları ise kaçtı. Sonuç olarak Inter 3:1 kazandı.

Hüsanov'a iki farklı görev verildi

İlk yarıda Manchester City savunmasının merkezinde Abduqodir Hüsanov ve Joško Gvardiol görev yaptı. Rico Lewis sağ kanatta, Stephen Mfuni ise sol kanatta yer aldı.

Devre arasında Maresca savunma kurgusunu değiştirdi. Gvardiol ve Mfuni oyundan alınırken, Hüsanov merkeze yakın sağ kanada kaydırıldı. Rico Lewis ise öne çıkarak orta sahada top kontrolüne yardımcı olmaya başladı.

Bu taktiksel hamle Hüsanov'dan aynı anda birkaç görevi yerine getirmesini gerektirdi:

kanattaki hızlı rakibi kontrol etmek;

takım topa sahip olduğunda atağı geriden başlatmak;

Lewis öne çıktığında boş kalan alanı kapatmak;

duruma göre stoper pozisyonuna geri dönmek.

Hüsanov hücumlara da katıldı. 52. dakikada Inter kalecisinin çeldiği top önünde kaldı ancak Özbek futbolcunun kafa vuruşu yeterince sert olmadı.

Kaynaklar Hüsanov'un performansını nasıl değerlendirdi?

Önemli bir detay: Esteemed Kompany makalesinde futbolculara puan verilmedi. Yazar, hazırlık maçında sonuçtan ziyade oyuncuların sahada sergilediği yönleri ele almayı tercih ettiğini açıkça belirtti.

Kaynağın Hüsanov hakkındaki değerlendirmesi oldukça kısa ama olumlu:

Hüsanov maçı güven veren bir performansla tamamladı ve kendisinden istenen görevi yerine getirdi.

Bu tanımda abartılı övgüler yer almıyor. Ancak sezon öncesi hazırlıklarının ilk maçında bir defans oyuncusundan en başta güvenilirlik, sakatlıktan kaçınma ve teknik direktörün yeni taleplerini yerine getirmesi beklenir.

Hüsanov'un 90 dakika boyunca iki farklı mevkide oynaması, Maresca'nın onun fiziksel dayanıklılığını ve taktiksel esnekliğini test ettiği anlamına geliyor. Bu durum maçtaki kararlardan çıkarılan analitik bir sonuçtur.

Maresca'nın yeni oyun stili neleri gösterdi?

İlk yarıda Manchester City rakip savunmaya dört futbolcuyla önde baskı yapmaya çalıştı. Bu yöntem bazı durumlarda sonuç verse de, Inter'in baskıdan çıktığı anlarda Manchester ekibinin savunmasının arkasında büyük boşluklar oluştu.

Mateo Kovačić ve Tijjani Reijnders topu iyi kullansalar da rakip topa sahip olduğunda pozisyon almakta zorlandılar. Inter sahanın bir kanadından diğerine attığı uzun paslarla City savunmasını birkaç kez zor durumda bıraktı.

İkinci yarıda ise tablo değişti. Nico González'in ön libero bölgesinde oynaması top kontrolünü geliştirdi. Aït-Nouri saha içinde serbest hareket etti, Lewis orta sahaya çıktı ve Hüsanov sağ kanadı kapattı.

Sonuç olarak City'nin dizilişi katı çizgilere değil, oyuncuların yer değiştirmesine dayandı. Esteemed Kompany analizinde de ikinci yarıdaki hızlı paslaşmaların ve futbolcuların çok yönlülüğünün Maresca'nın takımının önemli bir silahı haline gelebileceği vurgulandı.

Hüsanov sağ kanatta kalabilir mi?

Abduqodir Hüsanov'un asıl mevkisi stoperdir. Hızı, ikili mücadelelerdeki kararlılığı ve rakip forvetleri yakalama yeteneği tam olarak bu bölgede büyük önem taşımaktadır.

Ancak o, geçtiğimiz sezon da ihtiyaç duyulduğunda sağ bek görevini üstlenmişti. Manchester City'nin resmi sitesi, Hüsanov'un 2025/27 sezonunda 47 maçta forma giyerek takım savunmasında kilit rol oynadığını kaydetti.

Şu anda City'nin Chelsea'nin sağ beki Malo Gusto ile ilgilendiğine dair haberler var. Ancak kulüpler transferi resmi olarak duyurmadı ve anlaşma henüz sonuçlanmadı.

Bu nedenle şu ihtiyatlı sonuca varılabilir: Kulüp özel bir sağ bek transfer etmezse, Maresca Matheus Nunes, Rico Lewis ve Abduqodir Hüsanov'u bu pozisyonda sırayla kullanabilir.

Hüsanov'un Hong Kong'daki maçı tam da böyle muhtemel bir plan için ilk test olmuş olabilir.

Kimler en çok etkileyici performans sergiledi?

Maç analizinde Antoine Semenyo, Manchester City'nin ilk yarıdaki en aktif futbolcusu olarak gösterildi. Sol kanatta Inter savunmasını zorladı, Mubama'nın golünün asistini yaptı ve devre arasından sonra santrfor olarak görev yaptı.

Ryan McAidoo ise ikinci yarının kahramanı oldu. Genç oyuncu sağ kanatta rakip savunmayı sürekli baskı altında tuttu, direği nişan aldı ve bir tehlikeli şutu da direğin sıyırıp geçmesiyle kaçırdı.

Ayrıca:

Niko González oyuna girdikten sonra takımın merkezdeki oyunu gelişti;

Vitor Reis savunmadan orta sahaya çıkarak cesur bir performans sergiledi;

Rayan Aït-Nouri'nin farklı bölgelerde boy göstermesi dikkat çekti;

Rico Lewis ikinci yarıda daha önde oynayarak top kontrolüne büyük katkı sağladı.

Kimlerde soru işaretleri kaldı?

Kovačić ve Reijnders'in ilk yarıdaki rolleri onlara tamamen uyum sağlamadı. Her iki futbolcu da topa sahip olma konusunda sorun yaşamazken, rakip atağa kalktığında merkezdeki dengeyi korumak zorlaştı.

Savinho sol kanatta sağ tarafa göre çok daha tehlikeli görünse de son kararları vermede hatalar yaptı. Mahamadou Sangaré ise oyuna girdikten sonra maça yeterince adapte olamadı.

Phil Foden bazı güzel hareketler sergilese de maça sürekli bir etki yapamadı. Divin Mubama ise attığı golün yanı sıra rakip baskısını kırmak için geriye gelip uzun paslara alan açmasıyla da öne çıktı.

Hüsanov adına ana sonuç nedir?

Penaltı atışlarındaki kaçan vuruş, maç sonrasında en çok konuşulan olaylardan biri olmaya adaydır. Ancak sezon öncesi hazırlık maçında bir defans oyuncusunun genel performansı tek bir penaltıyla değerlendirilmez.

Hüsanov:

maçın tamamında sahada kaldı;

iki farklı mevkide görev yaptı;

takımın yeni taktik kurgusuna uyum sağladı;

savunmada ciddi bir hata yapmadı;

hücumlara da katılmaya çalıştı.

En önemlisi, Maresca onu sadece stoper olarak değil, ihtiyaç halinde sağ kanadı da kapatabilen çok yönlü bir futbolcu olarak test etti.

Manchester City Asya turu kapsamında 5 Ağustos'ta K League All-Stars ve 9 Ağustos'ta Atletico Madrid ile karşılaşacak. Bu maçlar, Maresca'nın Hüsanov'u en çok hangi pozisyonda deneyeceğini daha net gösterebilir.

Sizce Abduqodir Hüsanov için hangi mevkide oynamak daha ideal: stoper mi yoksa sağ bek mi? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın!