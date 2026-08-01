Real Madrid, Antonio Rüdiger İçin Özel Antrenman Planı Hazırladı

Real Madrid kulübü ağustos ayına net bir hedefle başladı: La Liga başlangıcına kadar fiziksel durumu mutlak zirveye çıkarmak. Defensa Central'in haberine göre, teknik direktör ve teknik heyet her küçük detayı dikkatle inceliyor, çünkü sezon öncesi maçlar ve kadro seçim süreci takım için son derece büyük önem taşıyor. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Avusturya'daki Fiorentina'ya karşı oynanan hazırlık maçı öncesinde açıklanan kadro taraftarların yoğun tartışmasına neden oldu. Çünkü teknik adam bu sefere A takımından hiçbir stoperi dahil etmedi. Dean Huijsen biraz ağrı hissederken, Antonio Rüdiger tedbir amaçlı Madrid'de bırakıldı.

Defans oyuncusunu koruma stratejisi

Her ne kadar Antonio Rüdiger takımla aynı gün antrenmanlara dönmüş olsa da sefere gitmedi. Kulüp yönetimi ve teknik heyet, Alman deneyimli defans oyuncusunun dizindeki eski sorunlarını göz önünde bulundurarak onun yüklemesini mümkün olduğunca azaltmaya karar verdi. Futbolcunun kendisi de bu konuda teknik direktörle anlaşarak risk almamaya karar verdi.

Plana göre Rüdiger bu sezon 60 maç oynamayacak. Özellikle Ibrahima Konaté'nin takıma katılması defans hattındaki rotasyonu geliştirmeye yardımcı olacak. Antrenörler onu yalnızca en önemli ve kritik maçlarda sahaya çıkararak gerekli dakikaları sağlamayı amaçlıyorlar.

Transfer pazarı ve kadro meselesi

Bu tür temkinli yaklaşım, antrenörlerin yönetime yeni bir stoper transfer edilmesi yönünde talep iletmesini açıklıyor. Şu anda durum Raúl Asencio'nun sakatlık sonrası nasıl iyileşeceğine de bağlı. Eylül ayına kadar sahalara dönemeyeceği kesin.

David Alaba'nın ayrılması, Antonio Rüdiger'in Real Madrid formasıyla en deneyimli defans oyuncusu olarak kalmasına neden oldu. Teknik heyet onu hem sahada hem de saha dışında bir lider olarak görmek istiyor. Bu nedenle futbolcuya önümüzdeki aylarda özel özen gösterilecek ve sezonun kritik aşamasına en iyi fiziksel durumda ulaşması sağlanacak.