Samsung Açıklamasına Göre, Bellek Çipi Kıtlığı 2028 Yılına Kadar Sürecek

·37·Teknoloji
Samsung Açıklamasına Göre, Bellek Çipi Kıtlığı 2028 Yılına Kadar Sürecek

Küresel pazardaki bellek çipi kıtlığı beklenenden de uzun sürebilir ve en az 2028 yılına kadar etkisini kaybetmeyebilir. Samsung tarafından sunulan son finansal raporlar ve analitik verilere dayanarak, bu küresel sorun yalnızca yarı iletken pazarını değil, aynı zamanda tüm tüketici elektroniği ve kişisel bilgisayar segmentini de ciddi şekilde etkiliyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Samsung yetkilileri, durumun kötüleşmesindeki ana nedenin yapay zeka sistemleri geliştiren büyük şirketlerin sınırsız ve giderek artan talebi olduğunu vurguluyor. Yüksek performanslı yapay zeka sunucuları ile veri merkezleri devasa hacimde DRAM ve diğer bellek türlerini talep ediyor. Sonuç olarak, mevcut üretim kapasiteleri tam olarak bu sektöre yönlendiriliyor.

Uzun vadeli sözleşmeler ve pazar değişimleri

Pazardaki yüksek talep fonunda büyük yapay zeka oyuncuları gelecek tedarik hacimlerini önceden rezerve ediyor ve Samsung ile çok yıllık sözleşmeler imzalıyor. Bu yaklaşım şirkete üretim hacmini genişletmeyi planlama imkanı verse de, geleneksel pazar için keskin fiyat dalgalanmaları riskini koruyor. Samsung, 2027 yılında da durumun daha da karmaşıklaşabileceğini göz ardı etmiyor.

Böyle bir eğilim Samsung için iki uçlu bir sonuç doğuruyor. Bir taraftan, yarı iletken pazarındaki fiyat artışları sayesinde şirketin ilgili departmanı rekor düzeyde gelir elde etti. Diğer taraftan, bileşenlerin pahalılaşması akıllı telefon, tablet ve televizyon üreten birimlerin karlılığını olumsuz etkiledi.

Tüketicilere ve teknoloji pazarına etkisi

Bellek kıtlığının olumsuz sonuçları sıradan alıcılara da ulaştı. Samsung, ek maliyetlerin bir kısmını karşılamak için Galaxy akıllı telefon ve tabletlerinin bazı modellerinin fiyatlarını artırmak zorunda kaldı. Ancak şirketin kendisinin de kabul ettiği gibi, cihaz fiyatlarındaki artış nihayetinde talebin düşmesine yol açıyor.

Sorun yalnızca mobil cihazlarla sınırlı kalmıyor. Analistlere göre, bellek kıtlığı diğer lider teknoloji devlerini de zincirleme reaksiyon olarak etkiliyor. Özellikle NVIDIA'nın ekran kartı fiyatlarını %10–30 oranında artırması, oyun bilgisayarları ve dizüstü bilgisayarların nihai maliyetini de kaçınılmaz olarak etkileyecektir.

Mevcut koşullarda tüketici elektroniği üreticileri, yapay zeka sunucuları için ayrılan sınırlı artık kaynaklar için birbirleriyle rekabet etmek zorunda kalıyor. Uzmanlar önümüzdeki yıllarda bellek çipi pazarının istikrara kavuşmasını beklemenin zor olduğunu ve fiyatların yüksek seviyede kalacağını tahmin ediyor.

SamsungBellek ÇipleriYapay ZekaDRAMNvidia
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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