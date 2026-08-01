Chelsea 35 yaşındaki forvet Danny Welbeck'i kadrosuna kattı

İngiliz futbolunda beklenmedik ve ses getiren bir transfer gerçekleştirildi. Goal.com'un haberine göre, Londra kulübü Chelsea, Brighton & Hove Albion takımının tecrübeli forveti Danny Welbeck'i transfer etti. 35 yaşındaki eski İngiltere millî takım oyuncusu, Stamford Bridge stadyumu ile 2028 yılına kadar geçerli iki yıllık sözleşme imzaladı; bu hamlenin Xabi Alonso yönetimindeki kadroya büyük bir tecrübe katması bekleniyor. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Beklenmedik bu transfer futbol kamuoyunda büyük ilgi uyandırdı. Güney sahillerinden Batı Londra'ya taşınan futbolcu, kariyeri boyunca İngiltere Premier Lig'in birçok dev kulübünde başarıyla top koşturdu. Chelsea'nin resmî sitesine verdiği röportajda tecrübeli forvet duygularını paylaştı.

Şampiyonluk tecrübesi ve zengin kariyer

Danny Welbeck'in profesyonel kariyeri aşamalı olarak büyük zaferler ve yüksek baskılı maçlarla dolu geçti. Kariyerine Manchester United formasıyla başlayıp efsanevi Sir Alex Ferguson yönetiminde ilk 11'in vazgeçilmez oyuncularından biri hâline gelmişti. Old Trafford'da geçirdiği yıllar boyunca Premier Lig şampiyonluğu, iki Lig Kupası, Community Shield ve 2008 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nı kazandı.

Manchester'daki başarılı dönemin ardından Welbeck, 2014 yılında Arsenal'e transfer olarak beş sezon boyunca forma giydi. Bu süreçte Topçular formasıyla 32 gol atmayı başardı ve bir Federasyon Kupası (FA Cup) ile bir Community Shield daha kazandı. Watford ve Brighton kulüplerindeki son dönemindeki performansı ise üst düzeyde oynama yeteneğini koruduğunu gösterdi.

Xabi Alonso yönetiminde yeni dönem

Birçok kişi 35 yaşındaki bir futbolcunun transferine şüpheyle yaklaşsa da Welbeck'in son istatistikleri potansiyelinin hâlâ yüksek olduğunu gösteriyor. Brighton'daki son iki sezonunda Premier Lig'de 26 gol atmayı başardı. Bu istatistik, birçok genç forvetin erişemeyeceği bir istikrarı ortaya koyuyor.

Sözleşme imzalandıktan sonra futbolcu yeni aşamadaki tutkusundan bahsetti. İçimde hâlâ ateş var, diyerek takım taraftarları ve kulüp için her şeyini vermeye hazır olduğunu vurguladı. Welbeck'in gelişi Cobham tesislerinde bir geçiş sürecinin yaşandığı döneme denk geldi. Xabi Alonso, geçen sezonki başarısız sonuçların ardından Maviler'i yeni zirvelere taşıma görevini yürütüyor. Dörtyüzden fazla Premier Lig maçında forma giymiş ve Şampiyonlar Ligi tecrübesi bulunan bir forvetin takıma olumlu yansıması bekleniyor.