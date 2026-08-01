Sam Altman Aile Eğitimi Sürecinde ChatGPT Kullanımını Destekliyor

·39·Teknoloji
Sam Altman Aile Eğitimi Sürecinde ChatGPT Kullanımını Destekliyor

Yapay zeka teknolojilerinin hızla gelişmesi ve günlük yaşamımıza entegre olması toplumda farklı tepkilere neden oluyor. ixbt.com'un haberine göre, OpenAI lideri Sam Altman'ın ebeveynlere çocuklarını yetiştirirken ve günlük işlerini yönetirken ChatGPT imkanlarından yararlanmalarını önermesi internet kullanıcılarının sert tepkisiyle karşılaştı. Bu girişim, modern teknolojiler ve insan ilişkileri sınırında önemli tartışmaları beraberinde getirdi. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

Sam Altman sosyal medya hesabında, şirketin yeni ürünü olan ChatGPT Work yardımıyla aile takvimini senkronize etmenin ve çocukların ilgi alanlarını açıklamanın mümkün olduğunu yazdı. Ona göre ebeveynler her gün okula giderken bir çocuğun futbol maçı, diğerinin yaklaşan doğum günü veya diğer yenilikler hakkında özel bir podcast hazırlatabilir. Bu fikir çoğu kişi tarafından soğuk karşılandı.

Sosyal Medyadaki Sert Tepki

"Gravity Falls" animasyon dizisinin yazarı Alex Hirsch, Altman'ın bu görüşüne kendine has sert bir yanıt verdi. Paylaşımında, "Neden sadece çocuklarınızla konuşmuyorsunuz?" sorusunu yöneltti. Bu tepki Altman'ın orijinal gönderisinden çok daha fazla yayılarak kısa sürede yüz binin üzerinde beğeni topladı ve birçok tartışmaya yol açtı.

Aslında bu tür durumlar, büyük teknoloji şirketi liderlerinin yapay zekayı insani deneyimlerin yerini almaya çalışmasıyla ilgili ilk olay değil. Geçen yıl Microsoft lideri Satya Nadella da sabah yolculuğunda favori podcast'lerini dinlemek yerine yapay zeka sohbet botunu kullanmaya başladığını söylemişti. Bu trend, teknoloji dünyası liderlerinin günlük yaşamdaki basit insani iletişimleri bile dijital araçlar aracılığıyla çözmeye çalıştığını gösteriyor.

OpenAI'ın Aile Segmentine Yönelimi

Sam Altman daha önce de çocuk eğitiminde yapay zeka yardımlarına güvendiğini gizlememişti. Özellikle ünlü "The Tonight Show with Jimmy Fallon" programına katıldığında, bebek yetiştirme sürecini ChatGPT'siz hayal edemediğini vurgulamış, ancak insanların geçmişte de bunu başarıyla başardığını kabul etmişti.

Ebeveynleri kendi platformuna çekmenin OpenAI için öncelikli görevlerden biri haline geldiği görülüyor. Şirket kısa süre önce ebeveynler ve aileler için güvenilir bir tüketici deneyimi yaratma deneyimine sahip ürün müdürü pozisyonu için iş ilanı yayınlamıştı. Ancak şirket aileler için güvenlik özellikleri eklemeye devam etmesine rağmen, ChatGPT'nin yakın kişilerin ruh haline olumsuz etki yaptığı ve trajik sonuçlara yol açtığı gerekçesiyle ebeveynler tarafından açılan birkaç hukuk davasıyla da karşı karşıya kalmaktadır.

Sam AltmanChatGPTOpenAIYapay ZekaTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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