United, Mbeumo'nun dublesiyle Atletico'yu mağlup etti

·45·Spor
United, Mbeumo'nun dublesiyle Atletico'yu mağlup etti

«Manchester United», yeni sezon hazırlıkları kapsamında İsveç'te Atletico'yu 2:1 mağlup etti. Madrid ekibi maçın başında öne geçmesine rağmen, ikinci yarıda Bryan Mbeumo iki gol atarak İngiliz kulübüne geri dönüş galibiyetini getirdi.

Stockholm'deki Strawberry Arena'da oynanan karşılaşmada her iki takım da genç futbolcuları test etti. Ancak hazırlık maçı statüsüne rağmen maçtaki tempo ve mücadele resmi maçlar seviyesindeydi.

Atletico maça hızlı başlayıp beşinci dakikada skoru açtı

İspanyol kulübü maça çok aktif başladı. Beşinci dakikada Arnau Ortiz'in kanattan gönderdiği top kaleye yönelerek Tom Heaton'ı avladı.

Erken gelen gol Atletico'ya oyunu kontrol altına alma fırsatı verdi. Madridliler kompakt savunma yaparak, topu kazandıkları anda hızlı kontrataklara çıkmaya çalıştılar.

Manchester United ise ilk yarıda birkaç net fırsat yaratsa da Jan Oblak'ın koruduğu kaleye yol bulamadı. Sloven kaleci, rakip forvetlerin tehlikeli şutlarını bertaraf etti.

Mbeumo penaltıdan dengeyi sağladı

Devre arasından sonra Mancunianlar baskıyı artırdı. Özellikle Shea Lacey'nin aktif hareketleri Atletico savunmasına ciddi sorunlar yarattı.

53. dakikada Lacey ceza sahası içinde düşürüldü ve hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Bryan Mbeumo fırsatı değerlendirerek skoru eşitledi.

Bu golden sonra Manchester United oyunun kontrolünü tamamen ele aldı. Takım kanatlarda tempoyu artırarak rakip savunmada oluşan boşluklardan yararlanmaya başladı.

Galibiyet golü nasıl geldi?

74. dakikada Mancunianlar ikinci golü buldu. Sonradan oyuna giren Jack Fletcher kanattan atağı devam ettirerek topu ceza sahasına çıkardı.

Pozisyonu iyi değerlendiren Mbeumo, yakın mesafeden yaptığı net vuruşla skoru 2:1 yaptı.

Böylece Kamerunlu forvet ikinci yarıda dubl yaparak maçın kahramanı oldu. Önce penaltıyı gole çevirdi, ardından takım oyununu şık bir golle tamamladı.

Atletico kalan dakikalarda beraberlik için yüklendi. Morten Hjulmand ve Rodrigo Mendoza'nın şutları tehlikeli olmasa da, Madrid ekibi ikinci golü bulamadı.

Genç oyunculara büyük şans verildi

Her iki takım da ana kadro oyuncularının yanı sıra akademi çıkışlı genç yetenekleri de sahaya sürdü.

Manchester United forması giyen 18 yaşındaki Shea Lacey ilk dakikalardan itibaren etkili oldu. Penaltı kazandırdı ve hücumların organizasyonunda önemli rol oynadı.

Maçın sonuna doğru ise 15 yaşındaki JJ Gabriel A takımdaki ilk resmi olmayan maçına çıktı. Genç forvetin süre alması teknik heyetçilerin onun gelişimini yakından takip ettiğini gösterdi.

Atletico'da da Ortiz, Castillo, Mendoza, Luca ve Esteban gibi genç oyuncular şans buldu. Diego Simeone bir saatlik oyunun ardından kadronun büyük kısmını değiştirerek farklı taktiksel denemeler yaptı.

Karşılaşma takımlar hakkında ne gösterdi?

Manchester United adına en büyük artı, takımın geriye düştüğü maçı çevirmesini bilmesiydi.

Mancunianlar:

  • ikinci yarıda baskıyı artırdı;

  • genç oyuncuların hareketliliğinden maksimum verim aldı;

  • Mbeumo'yu hücum merkezinde etkili kullandı;

  • goldend sonra bile hücum oynamaya devam etti.

Bununla birlikte maçın başındaki savunma hatası, sezon öncesinde çözülmesi gereken sorunlardan biri olduğunu gösterdi.

Atletico ise ilk yarıda düzenli oynamasına rağmen devre aramasından sonra rakip baskısı altında hatalar yaptı. Özellikle penaltıya sebep olan pozisyon ve ikinci gol öncesindeki top kaybı maçın kaderini doğrudan etkiledi. Bu, karşılaşmadan çıkarılan analitik bir sonuçtur.

Maç raporu

Hazırlık maçı

Manchester United — Atletico — 2:1

1 Ağustos. İsveç, Stockholm. Strawberry Arena.

Goller: Mbeumo — 53' (pen.), 74'; Ortiz — 5'.

Manchester United: Heaton, Yoro, Maguire, Heaven, Shaw, Santos, Mount, Dorgu, Diallo, Lacey, Mbeumo.

Atletico: Oblak, Dominguez, Le Normand, Hancko, Ruggeri, Martin, Vargas, Koke, Lookman, Castillo, Ortiz.

Maçın 1 Ağustos'ta Stockholm'deki Strawberry Arena'da oynanacağı Atletico'nun resmi takviminde de doğrulanmıştı.

Atletico'yu bir diğer Manchester ekibi bekliyor

Madridlilerin sezon öncesi hazırlık kampındaki bir sonraki büyük sınavı 9 Ağustos'ta. Atletico, Güney Kore'nin başkenti Seul'de Manchester Cityile karşılaşacak.

Bu nedenle Manchester United maçındaki hataları analiz etmek Simeone'nin ekibi için büyük önem taşıyor.

Sonuç

Atletico, İsveç'teki hazırlık maçına Ortiz'in erken golüyle iyi başladı. Ancak Manchester United ikinci yarıda oyunu tamamen lehine çevirdi.

Mbeumo önce penaltıdan skoru eşitledi, ardından galibiyet golünü atarak takımına 2:1'lik galibiyeti getirdi.

Mancunianlar için bu sonuç yeni sezon öncesi moral oldu. Atletico ise önde götürdüğü maçı verememenin sebeplerini kısa sürede analiz etmek zorunda.

Sizce Mbeumo yeni sezonda Manchester United'ın ana golcüsü olabilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın!

Manchester UnitedAtléticoBryan MbeumoStockholmJan Oblak
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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