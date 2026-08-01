Real Madrid, Yan Diomande transferi için 120 milyon euro ödemeye yakın

Real Madrid, RB Leipzig kanat oyuncusu Yan Diomande'yi kadrosuna katmak için yürütülen görüşmelerde kritik bir aşamaya girdi. Goal.com'un haberine göre, 19 yaşında Fildişi Sahilli futbolcunun transfer bedeli 120 milyon euroyu buluyor ve bu rakamın Alman kulüp tarihindeki en büyük satış olması bekleniyor. Bu haberi Goal.com aktarıyor .

Transfer dedikodularının fonunda, yetenekli futbolcunun RB Leipzig'in Avusturya'daki sezon öncesi kamp kadrosundan çıkarılması dikkatleri daha da artırdı. Paris Saint-Germain'in bu yarıştan çekilmesinin ardından eflatun-beyazlılar transfer yarışında açık ara lider konuma geldi.

Transfer detayları ve mali göstergeler

Real Madrid yönetimi, 100 milyon euroluk garanti ödemeyi içeren iyileştirilmiş bir teklif sundu. Bu devasa yatırım, kulübün yeni dönemdeki transfer politikasının önemli bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Alman ekibinin teknik direktörü Martin Demichelis, Sky Germany'ye verdiği röportajda futbolcunun kamp kadrosunda yer almamasının transfer görüşmeleriyle değil, sağlık durumuyla ilgili olduğunu vurguladı. Ancak uzmanlar bu açıklamayı durumu yumuşatma çabası olarak değerlendiriyor.

Sahadaki başarılar ve geleceğe yönelik beklentiler

Geçtiğimiz sezon Bundesliga'da 33 karşılaşmada süre alan Yan Diomande, 12 gol atıp 9 asist yaptı. Bu istatistikler, RB Leipzig'in ligde üçüncü sırayı almasına ve Şampiyonlar Ligi biletini cebine koymasına büyük katkı sağladı.

Fildişi Sahili millî takımında da kendini gösteren ve Dünya Kupası grup aşamasında boy gösteren genç futbolcu, fiziksel ve teknik olgunluğunu gözler önüne serdi. Transferin gerçekleşmesi durumunda Diomande, kulüp adına mali açıdan da tarihi bir rekor kıracak.