İspanya, IRIS2 Avrupa Uzay Projesine 2,3 Milyar Dolara Kadar Finansman Sağlıyor

·36·Teknoloji
İspanya, IRIS2 Avrupa Uzay Projesine 2,3 Milyar Dolara Kadar Finansman Sağlıyor

İspanya hükümeti, Avrupa'nın IRIS2 yörünge ağının bir parçası olacak ulusal uydu iletişim sisteminin oluşturulması için 1,6 milyar avro ila 2 milyar avro (yaklaşık 2,3 milyar dolar) arasında bir bütçe ayrıldığını resmi olarak onayladı. ixbt.com'un haberine göre, bu rakam, söz konusu büyük stratejik girişim kapsamında şimdiye kadar duyurulan en büyük ulusal finansman hacmini temsil ediyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Bilgi için belirtmek gerekirse, daha önce Polonya da bu projeye 470 milyon avro tutarında yatırım yapacağını açıklamıştı. Altyapısal öneme sahip olan IRIS2 (Infrastructure for Resilience, Interconnectivity and Security by Satellite) sistemi, Avrupa Birliği üye ülkeleri ve askeri kullanıcılar için özel olarak korunan uydu iletişimi sağlamak amacıyla kuruluyor.

Stratejik güvenlik ve bağımsızlık

Ticari hizmetlerden farklı olarak bu yeni proje, Avrupa ülkelerine kendi bağımsız iletişim altyapılarını garantili bir şekilde kullanma imkânı sunuyor. Bu durum, bölgenin bilgi güvenliğini sağlamak ve dış faktörlere olan bağımlılığı azaltmak adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Proje, SpaceRISE konsorsiyumu tarafından hayata geçiriliyor. Konsorsiyum bünyesinde SES, Eutelsat ve Hispasat gibi lider operatörlerin yanı sıra Avrupa'nın büyük havacılık ve uzay şirketleri yer alıyor. İspanya'nın ulusal programı; kendi uzay segmentini, yer kontrol altyapısını ve kullanıcı terminallerinin satın alınmasını kapsıyor.

Projenin teknik detayları ve gelecekteki planları

İspanya'nın kurduğu ulusal altyapı, genel IRIS2 sistemiyle tamamen uyumlu olacak ancak doğrudan İspanya'nın kontrolü altında kalacak. Tam kapasiteyle çalışacak IRIS2 takımyıldızının, alçak ve orta Dünya yörüngelerinde hareket eden toplam 290 adet uyduyu içermesi planlanıyor.

Şu anda proje, uyduların ana üreticisinin seçimi aşamasında bulunuyor. İlk uzay araçlarının yörüngeye fırlatılması 2029 yılı için hedeflense de sistemin tam anlamıyla faaliyete geçmesinin 2030 yılından önce gerçekleşmesi beklenmiyor. Buna rağmen İspanya, çok milyar dolarlık yatırımları onaylayarak projedeki en büyük devlet katılımcısı haline geldi.

İspanyaIRIS2UzayUyduTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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