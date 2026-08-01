Çin'de Yeni Nükleer Reaktör Ulusal Şebekeye Bağlandı

·41·Teknoloji
Çin'de Yeni Nükleer Reaktör Ulusal Şebekeye Bağlandı

Çin, nükleer enerjisini geliştirme yolunda önemli bir adım atarak Hainan Adası'nda bulunan Changjiang AES'in üçüncü enerji bloğunu ilk kez ulusal enerji sistemine bağladı. Devlet televizyonunun bildirdiğine göre bu, ülkenin söz konusu bölgesinde hizmete sokulan Hualong One türündeki ilk reaktör olma özelliğini taşıyor. Şebekeye bağlantı, cihazın ilk kez elektrik üretmeye başladığı anlamına geliyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Şu anda yeni enerji bloğunu endüstriyel ölçekte tam anlamıyla devreye almadan önce son aşamadaki test çalışmaları bekleniyor. Uzmanlar aşamalı olarak reaktör gücünü artırarak tüm sistemlerin kararlılığını kapsamlı bir şekilde test edecekler. Bu projenin gelecekte ülkenin enerji güvenliğini sağlamada ve ekolojik yükü azaltmada önemli bir rol oynaması bekleniyor.

Modern güvenlik teknolojileri

Projenin temel özelliklerinden biri, tamamen ülke içinde geliştirilen üçüncü nesil Hualong One teknolojisi temelinde inşa edilmiş olmasıdır. Reaktör, ciddi kaza durumlarında bile kararlı bir şekilde çalışabilen aktif ve pasif güvenlik sistemlerinin modern bir kompleksi ile donatılmıştır. Bu ise istasyonun güvenilirliğini tamamen yeni bir aşamaya taşıyor.

Özellikle projenin en önemli unsurlarından biri, reaktör binasının kubbesi altında yer alan ve yaklaşık 2400 ton su barındıran pasif acil durum soğutma rezervuarıdır. Herhangi beklenmedik bir durumda dış elektrik beslemesi, pompalar ve personel müdahalesi olmaksızın su, yer çekimi etkisiyle otomatik olarak reaktöre yönlendirilir. Geliştiricilerin belirttiğine göre bu yedek su, reaktörü 72 saat boyunca kesintisiz soğutmak için yeterli kabul ediliyor.

Ekolojik verimlilik ve göstergeler

Reaktörün dış etkenlerden korunması ve radyoaktif maddelerin dışarı sızmasının önlenmesi amacıyla çift katmanlı hermetik kabuk monte edilmiştir. İç kısım yaklaşık 1,3 metre kalınlığında betonarme yapıdan yapılmış ve çelik kaplama ile güçlendirilmiş, dış kabuk ise kalınlığı 1,8 metreye varan yüksek mukavemetli betondan hazırlanmıştır.

Changjiang AES'in ikinci etabı, her biri 1,2 GW kapasiteye sahip iki enerji bloğunu içermektedir. İnşaat çalışmaları tamamen tamamlandığında bunlar yılda 18 milyar kW·saat elektrik enerjisi üretme kapasitesine sahip olacaktır. Çin tarafının değerlendirmesine göre bu, her yıl yaklaşık 6,3 milyon ton standart yakıt tasarrufu sağlamaya ve karbon emisyonlarını 11,6 milyon ton azaltmaya imkan tanıyacaktır.

ÇinNükleer EnerjiNükleer SantralTeknolojiEkoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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