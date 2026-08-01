33 yıl at bakıcılığı yapıp, 100 at hırsızlığıyla suçlanan yaşlı adam mahkemede beraat edince gözyaşlarına boğuldu

Aktöbe bölgesinde 100 atı çalmakla suçlanan 60 yaşındaki Rahat Sarsenov, istinaf mahkemesinin kararıyla serbest bırakıldı. Mahkeme, önceki yedi yıllık hapis cezası ve 30 milyon tenge tazminat ödenmesine ilişkin hükmü iptal etti.

Sarsenov hakkındaki soruşturma, çiftlik sahibinin şikayeti üzerine başlatılmıştı. İlk derece mahkemesi onu yüz atın kaybolmasından sorumlu bulmuştu. Ancak dava yeniden görüldüğünde, çiftlikten aslında sadece bir atın kaybolduğu ortaya çıktı.

Rahat Sarsenov 1994 yılından bu yana aynı çiftlikte at bakıcısı olarak çalışıyordu. Yakınlarının verdiği bilgiye göre, adam geçirdiği felç sonrası ağır bir duruma düşmüş, elleri ve ayakları hareket etmiyor ve konuşmakta zorlanıyor.

Kız kardeşi Oltinay Sarsenova'nın belirttiğine göre, erkek kardeşi hastalığı ve korkusu nedeniyle bazı belgelere ne yazıldığını anlamadan imza atmıştı. Aile, kendi evlerinin ipotek altına alındığını da sonradan öğrenmişti.

Duruşmada Sarsenov duygularına hakim olamadı. Eşi ise kocasının haksız yere suçlandığını vurguladı.