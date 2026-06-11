ABD, Kanada ve Meksika'nın yeşil sahalarında bugün başlayan 2026 FIFA Dünya Kupası, sadece kıran kırana geçen maçlarıyla değil, çevresindeki siyasi ve organizasyonel krizlerle de dünya spor kamuoyunun odak noktasında yer alıyor. Turnuva öncesinde Asya kıtasının en güçlü temsilcilerinden biri olan İran Milli Takımı ve takımın yıldızı, tecrübeli forvet Mehdi Taremi tarafından yapılan açıklama, taraftarlar arasında büyük tartışmalara yol açtı. Yıldız futbolcu, mevcut turnuva etrafındaki genel durumun ve psikolojik atmosferin oldukça gergin bir hal aldığını vurguladı.

Bilgi olarak belirtmek gerekir ki, İran Milli Takımı bu prestijli turnuvanın grup aşamasında Okyanusya'nın zorlu rakibi Yeni Zelanda, Avrupa devi Belçika ve Afrika'nın güçlü temsilcisi Mısır'a karşı play-off bileti için kıyasıya bir mücadele verecek.

Kariyeri boyunca büyük tecrübe kazanan ve birçok büyük turnuvada boy gösteren İran futbolunun efsanesi Mehdi Taremi, basın mensuplarıyla yaptığı sohbette okyanus ötesindeki ilk izlenimlerini paylaşırken, önceki turnuvalarla olan farkı şu şekilde dile getirdi:

«Kariyerim boyunca üç Dünya Kupası'nın final aşamasında yer alma şansına eriştim. Genellikle büyük futbol festivallerinde kendine has bir gelenek vardır: Uçaktan inip ev sahibi ülkenin topraklarına ilk adımınızı attığınız anda sizi harika bir dostane ortam, yüksek moral ve sınırsız bir misafirperverlik ruhu sarar. İnsan kendini gerçek bir futbol karnavalına gelmiş gibi hisseder. Ancak ne yazık ki bu Dünya Kupası'nda bu tür hoş ve sıcak duyguları hiç yaşamıyorum. Bu turnuva etrafındaki genel durumun ve atmosferin son derece keskin ve gergin olduğunu fark etmemek elde değil. Açıkçası, bazı sporculara vize verilmesinin geciktirilmesi veya tamamen reddedilmesi gibi nahoş hareketler, takımların moralini olumsuz etkiliyor. Belki bu sadece benim kişisel izlenimim ve görüşümdür ama gerçek bu», — diyerek duruma tepkisini dile getirdi.

Mehdi Taremi'nin bu endişe verici açıklamasının boşuna olmadığını belirtmek gerekir. Daha önce, teknik ekip ve yetkililer dahil olmak üzere İran Milli Takımı resmi delegasyonunun bir kısmına ABD hükümeti tarafından giriş vizesi verilmediğine dair resmi haberler yayılmıştı. İran futbol yönetimi de bu nahoş duruma hızlı bir şekilde tepki göstererek sert bir açıklama yayınladı:

«Amerika Birleşik Devletleri, FIFA tarafından belirlenen uluslararası kuralları ve prestijli bir turnuvanın ev sahibi olarak üstlendiği resmi sorumlulukları kaba bir şekilde ihlal etmektedir. Bu, spor sahasına tamamen siyasi görüşler ve çıkarlar temelinde müdahale etmekten başka bir şey değildir», — ifadeleri yer aldı.

Bu organizasyonel ve siyasi sorunlara rağmen, milyonlarca futbolsever yeşil sahada sadece saf ve güzel futbolun ön planda olmasını, sporun tüm anlaşmazlıkların üzerinde kalmasını umut ediyor. Biz de Asya kıtasının temsilcisi İran Milli Takımı'na yaklaşan zorlu maçlarda başarılar diliyoruz.

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