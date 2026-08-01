Üç Kırmızı Kart: Pakhtakor Liderlik Fırsatını Tepti

Özbekistan Süper Ligi'nin 15. haftası çekişmeli ve gergin bir karşılaşmayla başladı. Pakhtakor, Andijan deplasmanında ev sahibinin direncini kıramadı; Bobur Arena'da oynanan mücadelede gol sesi çıkmadı.

Karşılaşmanın son dakikalarında tansiyon daha da yükseldi ve hakem bir anda üç futbolcuyu kırmızı kartla cezalandırdı. Golsüz beraberliğin ardından Kamoliddin Tadzhiyev'in öğrencileri liderlik koltuğuna oturma fırsatını değerlendiremedi.

Golsüz ama tavizsiz bir mücadele

Andijan'daki maçta her iki takım da sonuç için temkinli bir futbol ortaya koydu. Pakhtakor topa sahip olma ve hücum organizasyonlarıyla rakip savunmaya baskı kurmaya çalışırken, ev sahibi ekip ise disiplinli savunma ve hızlı kontratakları tercih etti.

Ancak iki taraf da aradığı galibiyet golünü bulamadı. Andijan kalesini gole kapatırken, başkent temsilcisi sahadan sadece bir puanla ayrılmak zorunda kaldı.

Özbekistan Profesyonel Futbol Ligi resmi raporuna göre de karşılaşma 0-0 sona erdi, mücadele Bobur Arena'da oynandı ve maçı Ravshan Abduvakhidov yönetti.

Oyunun son bölümünde tansiyon yükseldi

Maçın en önemli olayları son on dakikalık bölümde yaşandı.

80. dakikada Andijan savunmacısı Nemanja Čalasan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Böylece Pakhtakor, maçın geri kalan kısmında sayısal üstünlüğü eline geçirdi.

Ancak konuk ekip bu fırsatı değerlendiremedi. Aksine, hakemin uzatma dakikalarında sahadaki gerilim daha da tırmandı.

90+3. dakikada:

Pakhtakor savunmacısı Mukhammadrasul Abdumazhidov;

Andijan forveti Martin Boakye kırmızı kart gördü.

Neticede maç üç kırmızı kartla tamamlandı. Bu durum, golsüz geçen mücadeleyi haftanın en çok konuşulan karşılaşmalarından birine dönüştürdü.

Pakhtakor için kaybedilen iki puan

Kamoliddin Tadzhiyev'in öğrencileri Andijan'a net bir hedefe gelmişti: kazanmak ve puan tablosunda zirveye yerleşmek.

Ancak golsüz beraberliğin ardından Pakhtakor 34 puana yükseldi. İkinci sırada kalan takım, 35 puanlı lider Neftchi'yi geçme şansını elinden kaçırdı.

Şampiyonluk yarışının kızıştığı bu dönemde bu tür maçlarda kaybedilen her puan sezon sonunda belirleyici bir öneme sahip olabilir.

Pakhtakor için asıl sorun sonucun kendisi değil, rakip eksik kaldıktan sonra dahi galibiyet golünü atamamış olmasıdır.

Andijan güçlü rakibini durdurdu

Ev sahibi ekip adına bu beraberlik son derece değerli bir sonuç oldu. Andijan, şampiyonluk mücadelesi veren rakibine gol izni vermedi ve kendi sahasında kıymetli bir puanı hanesine yazdırdı.

Nemanja Čalasan'ın kırmızı kartla atılmasının ardından takım savunmada çok daha fazla efor sarf etmek zorunda kaldı. Buna rağmen Andijanlılar maçın sonuna kadar skoru korumayı başardı.

Bu sonucun ardından Andijan 21 puanla ligde 7. sıraya yükseldi. Takım için bu sadece bir puan değil, aynı zamanda gelecek maçlar öncesinde moral depolanan kritik bir sonuç oldu.

Oyuncu değişiklikleri beklenen etkiyi yaratmadı

İkinci yarının başında Andijan teknik heyeti oyuna hareketlilik kazandırmak adına birtakım hamleler yaptı.

Devre arasından sonra Pulatkhuja Kholdorkhonov ve Damir Temirov'un yerine tecrübeli Dragan Ćeran ile Aleksandre Andronikashvili sahaya girdi. Daha sonra Martin Boakye, Doniyor Abdumannopov ve Khamidullo Karimov de oyuna dahil oldu.

Pakhtakor cephesinde ise 60. dakikada Oybek Bozorov ile Stefan Chinedu'nun yerine Doston Khamdamov ve Flamarion oyuna sürdürüldü. Maçın sonuna doğru Rustam Turdimuradov ile Ibrokhim Ibragimov da şans buldu.

Buna rağmen yapılan hamleler oyunun gidişatını değiştiremedi. Her iki takım da hücum hattına taze kan eklemesine rağmen kaleler gole kapalı kaldı.

Maç Raporu

Özbekistan Süper Ligi, 15. Hafta

Andijan — Pakhtakor — 0:0

1 Ağustos. Andijan. Bobur Arena.

Andijan: Eldor Adkhamov, Odil Abdumazhidov, Pulatkhuja Kholdorkhonov, Khumoyunmirzo Iminov, Nemanja Čalasan, Aziz Turgunboev, Damir Temirov, Usmonali Ismonaliyev, Mukhammadkarim Tairov, Bekzod Sulaymonov, Makhmud Makhammadjonov.

Pakhtakor: Sanjar Kuvvatov, Zaid Tahsin, Dilshod Saitov, Akmal Mozgovoy, Bashar Resan, Abdurauf Buriev, Sardor Sabirkhodjaev, Sherzod Nasrullaev, Mukhammadrasul Abdumazhidov, Oybek Bozorov, Stefan Chinedu.

Sarı Kartlar: Odil Abdumazhidov — 43, Aziz Turgunboev — 44, Bekzod Sulaymonov — 86.

Kırmızı Kartlar: Nemanja Čalasan — 80, Mukhammadrasul Abdumazhidov — 90+3, Martin Boakye — 90+3.

Şampiyonluk yarışında baskı artıyor

Pakhtakor için Andijan'daki beraberlik ciddi bir uyarı niteliğindeydi. Takım şampiyonluk yolunda mücadeleye devam etse de bu tür maçlarda fırsatları gole çevirme yüzdesini artırmak zorundadır.

Neftchi bir puanlık avantajını korudu. Artık sadece kazanmak yetmiyor, her hafta rakibin alacağı sonuçları da yakından takip etmek gerekiyor.

Andijan ise güçlü rakibi karşısında disiplinli bir oyun ortaya koydu. Ancak üç kırmızı kartla biten maçın ardından her iki takım da cezalı oyuncularının yokluğuyla ilgili sıkıntılar yaşayabilir.

Sonuç

Andijan ile Pakhtakor arasındaki maçta gol atılamadı ancak sahadaki kıyasıya mücadele ve üç kırmızı kart, karşılaşmayı 15. haftanın en gergin maçlarından biri haline getirdi.

Pakhtakor hanesine bir puan yazdırdı ancak liderlik koltuğuna oturma fırsatını tepti. Andijan ise kendi sahasında şampiyonluk adayına çelme takarak puan tablosundaki yerini sağlama aldı.

Sizce Andijan'da kaybedilen iki puan Pakhtakor'un şampiyonluk yarışını ne ölçüde etkiler? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın!