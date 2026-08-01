Xiaomi aşırı dayanıklı Mijia Giant Power Saving Pro klimalarını piyasaya sürdü

Xiaomi, ixbt.com verilerine göre, aşırı hava koşullarında bile kararlı bir şekilde çalışabilen yeni merkezi kanallı Mijia Giant Power Saving Pro klima serisini satışa sundu. Bu cihazlar konutlar, özel evler ve ticari tesisleri ısıtmak ve soğutmak için tasarlanmış olup yüksek enerji verimliliğiyle öne çıkmaktadır. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Yeni serideki cihazlar 2,2 ve 3 kW gücünde versiyonlarla sunuldu. Çin pazarındaki tavsiye edilen perakende satış fiyatı sırasıyla 6599 ve 7599 yuan (yaklaşık 975 ve 1125 ABD doları) olarak belirlendi. Ülkedeki devlet sübvansiyonları göz önüne alındığında fiyatların 5609,2 ve 6459,2 yuana (830 ve 955 dolar) düşmesi öngörülüyor.

Aşırı sıcaklık ve yüksek performans

Cihazın temel özelliklerinden biri, zorlu iklim koşullarına dayanıklılığıdır. Üreticiye göre dış ünite, -35 °C'ye varan şiddetli soğuklarda ısıtma modunda, hatta +65 °C'ye varan kavurucu sıcaklarda bile soğutma modunda kesintisiz çalışabilmektedir. Klimalar 30 ila 40 metrekarelik alanları kapsayacak şekilde tasarlanmıştır.

Yüksek performans sağlamak amacıyla mühendisler üç sıralı buharlaştırıcı ve ısı değişim alanı genişletilmiş iki sıralı kondenser yerleştirmiştir. Ayrıca yapıda çift silindirdi kompresör ile çapı 556 mm olan büyütülmüş fan kanatları kullanılmış olup, bu durum çeşitli yükler altında bile kararlı çalışmayı garanti etmektedir.

Yapay zeka ve akıllı ekosistem

Serinin temsilcileri en yüksek enerji tüketim sınıfına uygundur. Xiaomi akıllı kontrol sistemi, yapay zeka algoritmalarını kullanarak ekipmanın çalışma koşullarını otomatik olarak ayarlar ve elektrik enerjisi tüketimini ek olarak yaklaşık yüzde 30 oranında azaltmayı başarır.

Teslimat setine mikroklimayı kontrol etmek için akıllı bir panel de dahildir. Sistem, ekipmanın durumunu otomatik olarak izler, iç parçaların kirlenmesini, soğutucu akışkan eksikliğini ve olası arızaları zamanında tespit ederek sahibine bakım yapılması gerektiği konusunda bildirir.

Yeni ürünler tamamen Xiaomi ekosistemine entegre edilmiş olup HyperOS Connect, Mijia uygulaması ve XiaoAI sesli asistanını desteklemektedir. Kullanıcılar klimayı uzaktan kontrol edebilir, akıllı ev senaryolarına dahil edebilir ve yazılım güncellemelerini hava yoluyla alabilir.