Chelsea, Joao Pedro'yu Yeni ve Avantajlı Bir Sözleşmeyle Ödüllendiriyor

Londra kulübü Chelsea, yıldız forveti Joao Pedro'yu Avrupa'nın dev kulüplerinin ilgisinden korumak ve hizmetlerini layıkıyla ödüllendirmek amacıyla yeni ve kazançlı bir sözleşme teklif etmeye karar verdi. Goal.com'un haberine göre, geçtiğimiz yaz Brighton & Hove Albion'dan 50 milyon sterlini aşkın bir bedelle transfer olan Brezilyalı futbolcu, kısa sürede takımın hücum hattının lideri haline geldi. Bu haberi Goal.com aktarıyor .

24 yaşındaki futbolcunun Stamford Bridge'deki ilk sezonu oldukça verimli geçti. Tüm turnuvalarda çıktığı 53 maçta 23 gol atıp 9 asist yapan oyuncu, kulübün en golcüsü unvanını kazandı. Uzun süredir istikrarlı bir hücum hattı bulmakta zorlanan Chelsea için bu istatistikler takımın oyununda köklü bir dönüm noktası oldu.

Avrupa Devlerinin İlgisi ve Transfer Politikası

The Athletic'in haberine göre, Joao Pedro'nun geçtiğimiz yaz imzaladığı ve 2032 yılına kadar sürecek olan yedi yıllık devasa sözleşmesine rağmen kulüp, oyuncunun maaşını ve şartlarını iyileştirmeye hazırlanıyor. Bu kararın alınmasında, aralarında Barcelona'nın da bulunduğu birçok prestijli Avrupa kulübünün futbolcuya gösterdiği ciddi ilgi etkili oldu. Ancak Chelsea yönetimi, forvet oyuncusunun satılmayacağını ve hiçbir koşulda bırakılmayacağını kesin bir dille vurguladı.

Futbolcunun kendisi de Londra kulübündeki ortamdan memnun olduğunu gizlemiyor. Nisan ayındaki röportajlarından birinde, bunun kariyerindeki en iyi sezonlardan biri olduğunu ve takım arkadaşlarına yardım etmek için her zaman ileriye doğru çabaladığını belirtmişti.

Gelecek Planları ve Yeni Teknik Direktör

Başarılı sezona rağmen yaz arası Joao Pedro için biraz hayal kırıklığıyla başladı. Brezilya Milli Takımı ile 8 maça çıkmasına rağmen, Carlo Ancelotti tarafından 2026 Dünya Kupası kadrosuna dahil edilmedi. Yine de bu durum, futbolcunun hırsını daha da artırdı ve sezon öncesi kampında kendini kanıtlaması için onu motive etti.

Bu sezon Chelsea'yi yeni teknik direktör Xabi Alonso çalıştıracak. Galler'deki hazırlık maçlarının birinde Western Sydney Wanderers ağlarına sadece dokuz dakika içinde hat-trick gönderen Pedro, yeni çalıştırıcısının yönetiminde de üst düzey formunu sürdürmeye hazır olduğunu gösterdi. Geçtiğimiz sezondaki kötü sonuçlar nedeniyle Avrupa kupalarının dışında kalan Chelsea için Brezilyalı forvetin, Alonso'nun başlattığı yeniden yapılandırma projesinin ana temel taşı olması bekleniyor.