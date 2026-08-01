Bunyodkor'a 5 milyard som ayrıldı: Şimdi ne olacak?

Mali sıkıntılar girdabına düşen Taşkent'in Bunyodkor kulübüne devlet tarafından 5 milyar som tutarında pratik destek sağlandı. Kulüp, bu kaynağın takımın Süper Lig'deki mücadelesine devam etmesini ve sonraki karşılaşmalara planlı bir şekilde hazırlanmasını sağlayacağını açıkladı.

Ancak bu destek sorunun nihai çözümü değil. Şimdi asıl mesele, ayrılan fonun kulübü kısa vadeli krizden çıkarıp çıkarmayacağı yoksa Bunyodkor için sürdürülebilir bir finansman sistemi de oluşturulup oluşturulmayacağıdır.

Kulüpten taraftarlara resmi çağrı

Bunyodkor basın servisi, zor durumdan endişe duyan taraftarları sakinleştirmek amacıyla özel bir açıklama yayınladı.

Açıklamada, 30 Temmuz tarihinde kulübe 5 milyar som kaynak tahsis edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Kulübümüze hükümetimiz tarafından pratik destek sağlanmaya başlandı. Bunyodkor, Süper Lig'in sıradaki maçlarına plan dahilinde hazırlanmaya devam edecek" denildi.

Kulüp yönetimi, sağlanan destekten dolayı devlet başkanına ve hükümet yetkililerine teşekkür etti.

Ayrıca zor durumda takımı destekleyen taraftarlara, gazetecilere, bloggerlara ve futbol takımlarına da şükranlarını iletti.

Kulübün özellikle belirttiği takımlar arasında şunlar yer alıyor:

Pakhtakor;

Surkhan;

Bukhara;

Navbahor;

Lokomotiv;

Olimpik Mobiuz bulunuyor.

Kaynak hangi karar doğrultusunda ayrıldı?

Kulüp bilgilerine göre, mali yardım Cumhurbaşkanının 24 Mart 2026 tarihli PQ–107 sayılı kararı temelinde tahsis edildi.

Söz konusu karar, spor sektöründeki kuruluşların mali istikrarını sağlamayı, alternatif finansman kaynakları sunmayı ve profesyonel futbol kulüplerine özel yatırım ve girişimcileri çekmeyi öngörüyor. Belge ile Spor Bakanlığı huzurunda Spor Sektörü Girişimlerini Destekleme Fonu'nun kurulması kararlaştırıldı.

Kararın bir diğer önemli yönü ise futbol kulüplerini yalnızca devlet veya sponsor fonlarına bağımlı tutmak değil, onlarda kurumsal yönetimi hayata geçirmek ve faaliyetlerini ticarileştirmektir. Yıllık giderlerin en az yüzde 20'sini finanse eden girişimcilere kulüpleri emaneten yönetim altına verme mekanizması da öngörülmüştür.

5 milyar som nerelere harcanabilir?

Kulüp, tahsis edilen kaynağın ayrıntılı dağılımı hakkında henüz bilgi vermedi.

Ancak bir futbol kulübünün günlük faaliyetlerinde fonlar genellikle şu alanlar için gereklidir:

futbolcu ve teknik heyet ödemeleri;

deplasman ve konaklama masrafları;

antrenman sürecinin organize edilmesi;

stadyum ve tesis hizmetleri;

tıbbi tedarik ve iyileşme süreçleri;

altyapı takımlarının faaliyetleri;

müsabakalara katılım ile ilgili organizasyon masrafları.

5 milyar som, kulübün en acil yükümlülüklerini yerine getirmesine yardımcı olabilir. Ancak bu paranın ne kadar süreyle yeteceği, nasıl harcandığına ve kulübün toplam borç hacmine bağlıdır.

Kaynak kullanım alanlarının açıkça ilan edilmesi taraftarların ve kamuoyunun güvenini pekiştirirdi.

Kızılkum maçı hakkında önemli açıklama

Sunulan ilk metinde, Bunyodkor'un mali sorunlar nedeniyle Süper Lig'in 15. haftasındaki Kızılkum karşılaşmasına gitmediği ve hükmen mağlup sayıldığı belirtilmişti.

Ancak açık takvimlerde Kızılkum - Bunyodkor maçının 2 Ağustos 2026 tarihinde oynanacağı gösteriliyor. Bu nedenle hükmen mağlubiyet haberi henüz yarışma organizatörünün ayrı bir resmi kararıyla teyit edilmelidir.

Profesyonel Futbol Ligi tarafından nihai karar veya takvim değişikliği ilan edilirse durum netlik kazanacaktır.

Destek kulübü tamamen kurtaracak mı?

Devlet desteği, Bunyodkor'un önümüzdeki maçlara hazırlıklarını sürdürmesi için önemli bir fırsat yarattı. Ancak tek seferlik fon, kulübün mali istikrarını uzun vadede garanti etmez.

Sürdürülebilir faaliyet için kulübe şunlar gereklidir:

Sürekli ve güvenilir sponsorlar; Şeffaf mali raporlama; Özel yatırımcılar; Bilet ve kulüp ürünlerinden gelir; Futbolcu yetiştirme ve satış sistemi; Pazarlama ve ticari ortaklıklar.

Bunyodkor büyük bir stadyuma, futbol akademisine, tarihe ve tanınmış bir markaya sahip. Ancak bu fırsatlar verimli bir iş ve yönetim sistemine dönüştürülmediği sürece mali sorunlar tekrar yaşanabilir.

Bunyodkor'un kaderi neden önemli?

Bunyodkor bir zamanlar Özbekistan'ın en güçlü ve popüler kulüplerinden biriydi. Takım ülke şampiyonluğu için mücadele etmiş, Asya kupalarında yer almış ve birçok yetenekli futbolcu yetiştirmiştir.

Bu nedenle kulüpteki mali kriz sadece bir takımın iç meselesi değildir. Bu durum, Özbekistan'da profesyonel futbol kulüplerinin finansman ve yönetim sistemindeki daha geniş sorunları da gözler önüne serdi.

Kulübün ayakta tutulması önemli, ancak bundan daha da önemlisi birkaç ay sonra aynı duruma düşmemesini garanti etmektir.

Temel sonuç

Bunyodkor'a tahsis edilen 5 milyar som takım için zor günlerde önemli bir destek oldu. Kulüp, sonraki maçlara hazırlıkları sürdürdüğünü ve faaliyetlerini istikrara kavuşturmaya başladığını açıkladı.

Ancak bu kaynak krizi geçici olarak hafifletmekle sınırlı kalmamalıdır. Şimdi kulüp yönetimi önünde fondan şeffaf ve verimli yararlanma, özel yatırım çekme ve gelir getiren çağdaş bir yönetim sistemi kurma görevi duruyor.

Bunyodkor'u tek seferlik yardım değil, uzun vadeli ve bağımsız bir finansal sistem kurtarır.