Jose Mourinho, Bernardo Silva transferine müdahil oldu: Real Madrid favori

Real Madrid'in müstakbel teknik direktörü Jose Mourinho, Bernardo Silva transferindeki dengeleri kökten değiştirdi. Portekizli çalıştırıcı, serbest oyuncu statüsündeki orta saha oyuncusunu yaz transfer dönemindeki ana hedefi haline getirdi. Gelen bilgilere göre Silva, vatandaşı Mourinho'dan doğrudan güvence aldıktan sonra Barcelona ve Atletico Madrid ile yürüttüğü görüşmeleri askıya aldı. Bu haberi Goal.com aktarıyor .

AS gazetesinin haberine göre, Manchester United ve Chelsea'nin eski hocası, 31 yaşındaki oyun kurucunun Santiago Bernabeu'ya getirilmesi konusunda ısrarcı. Manchester City'deki dokuz başarılı yılın ardından serbest kalan yıldız oyuncu, uzun süredir Barcelona ile temas halindeydi. Ancak Florentino Perez ve Madrid yönetimi, Mourinho'nun taktiksel planları doğrultusunda tecrübeli orta saha oyuncusu için finansal yarışa girmeye karar verdi.

Bernardo Silva, Portekiz ile Şili arasındaki maçın ardından verdiği röportajda Barcelona ile anlaştığı yönündeki dedikoduları yalanladı. Yıldız futbolcu, "Henüz bir karar vermedim. Kendimi değerli hissettiğim ve katkı sağlayabileceğim bir kulüpte oynamak istiyorum. Barcelona seçeneklerden biri ancak nihai bir karara varmadım" ifadelerini kullandı.

Edinilen bilgilere göre menajer Jorge Mendes, iki ay önce Real Madrid yönetimine Mourinho ve Silva ikilisini kapsayan bir paket teklif sunmuştu. Kulüp yönetimi, Mayıs ayında teknik direktör konusunu çözüme kavuşturduktan sonra bu transfere yeşil ışık yaktı. Madrid cephesi, Silva'nın takım ruhunun soyunma odasındaki atmosferi güçlendirmek için ideal olduğunu düşünüyor.

Transfer uzmanı Fabrizio Romano ile yaptığı görüşmede Jorge Mendes, müzakerelerin yaz boyunca süreceğini doğruladı. Menajere göre Bernardo Silva, geleceği hakkındaki nihai kararını Dünya Kupası'ndan sonra verecek. Şu an için Real Madrid, Barcelona'yı geride bırakarak transfer yarışında favori konumuna geldi.