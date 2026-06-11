Başakşehir'den Abbos Fayzullayev'in 2026 Dünya Kupası'ndaki katılımına tepki

·65·Spor
Başakşehir'den Abbos Fayzullayev'in 2026 Dünya Kupası'ndaki katılımına tepki

Kuzey Amerika'nın yeşil sahalarının ev sahipliği yaptığı 2026 Dünya Kupası'nın sıcak ve heyecan dolu günleri resmen başladı! Tüm dünyanın merakla beklediği bu tarihi turnuvada, tarihinde ilk kez final aşamasına katılmaya hak kazanan Özbekistan Milli Takımı ve yıldız oyuncuları, yabancı basının da ilgi odağında. Özellikle, ülkemiz futbolunun parlayan yıldızı ve milyonların sevgilisi Abbosbek Fayzullayev hakkında, formasını giydiği Türkiye'nin köklü kulübü Başakşehir yönetimi tarafından son derece olumlu ve destekleyici açıklamalar yapıldı.

İstanbul kulübünün resmi basın sözcüsü Gökhan Yılmaz, Türk medyasına yaptığı açıklamada, takımın başarısı için ter döken Özbek yeteneğin potansiyelini övdü ve ona olan güvenini dile getirdi:

«Mevcut Dünya Kupası'nda yer alan kulübümüzün beş futbolcusuna da yürekten başarılar diliyoruz. Onların arasında Abbosbek Fayzullayev'den de milli takımıyla anlamlı ve başarılı bir oyun bekliyoruz. Onun yeteneğine ve sahadaki sihirli hareketlerine tam güveniyoruz. Umuyoruz ki bu prestijli turnuvada sadece Özbekistan'ın değil, Başakşehir'in de adını dünyaya duyuracaktır», — dedi Gökhan Yılmaz.

Taraftarlarımızın bildiği üzere, Fabio Cannavaro yönetimindeki 'Beyaz Kurtlar' bu tarihi turnuvaya K grubunda başlıyor. Temsilcilerimiz grup aşamasında dünya futbolunun devlerinden Cristiano Ronaldo liderliğindeki Portekiz, Güney Amerika'nın sert takımı Kolombiya ve Afrika kıtasının dirençli ekibi Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile bir üst tura çıkmak için mücadele edecek. Böylesine zorlu ve çekişmeli bir grupta, Abbosbek Fayzullayev gibi yaratıcı orta saha oyuncularının hızlı ve beklenmedik hamleleri takımımız için hayati önem taşıyor.

Hatırlatmak gerekir ki, 2026 Dünya Kupası maçları bugün, 11 Haziran itibarıyla başladı ve 19 Temmuz'a kadar devam edecek. Eldor Shomurodov ve Abbosbek Fayzullayev gibi kahramanlarımızın bu yeşil sahalarda yeni bir tarih yazacaklarına inanıyoruz!

Abbosbek Fayzullayev'in turnuvadaki ilk tarihi maçının detaylarını, Başakşehir kampından özel haberleri ve Dünya Kupası'na dair tüm sıcak gelişmeleri Zamin sayfalarında bizimle takip etmeye devam edin!

Abbosbek FayzullaevBaşakşehirÖzbekistanGökhan YılmazFabio Cannavaro
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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