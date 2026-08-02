Hansi Flick, Karim Adeyemi'nin Barcelona'daki Debutunu Eleştirdi

Barcelona teknik direktörü Hansi Flick, takımın yeni transferi Karim Adeyemi'nin kulüp formasıyla çıktığı ilk maçtan hayal kırıklığı yaşadığını gizlemedi. İngiltere'nin Birmingham City takımına karşı oynanan ve 2:2 berabere sonuçlanan karşılaşmanın ardından Alman uzman, soydaşının performansını sert bir şekilde değerlendirdi ancak potansiyeline hâlâ inandığını vurguladı. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Goal.com yayın organının aktardığı bilgilere göre, Katalan kulübünün sezon öncesi ilk hazırlık maçında tüm dikkatler tam olarak Karim Adeyemi üzerindeydi. Ancak yeni transfer sahada ne yapacağını bilemedi ve kanatlarda etkisiz bir performans sergiledi. Hatta kaptırdığı top, rakibin gol bulmasına yol açan hataya sebep oldu.

Debut Hataları ve Teknik Direktörün Değerlendirmesi

Maçın ardından basın toplantısında konuşan Hansi Flick, futbolcunun oyunundan tam anlamıyla memnun kalmadığını açıkça dile getirdi. “Karim'in bazı hareketleri pek iyi sonuçlanmadı. Sanırım ortaya koyması gereken potansiyel bundan daha yüksek, ancak o henüz antrenmanlardaki ilk haftasını geçiriyor ve bu normal bir durum”, — dedi teknik direktör.

Flick, antrenmanlarda Karim'in hızının ve şut yeteneğinin oldukça yüksek olduğunu gördüğünü ekledi. Uzman isim, futbolcunun zamanla takıma büyük katkı sağlayacağına olan inancını dile getirdi. Birmingham City takımının sezon başlamasına hazırlandığını ve fiziksel durumunun daha iyi olduğunu da sözlerine ekledi.

Genç Takımın Parlayan Yıldızları

A takımın bazı oyuncularının adaptasyon sürecinin zor geçliği bir dönemde, Barcelona altyapısından yetişen oyuncular teknik direktör üzerinde olumlu bir izlenim bıraktı. Hansi Flick gençlerin oyunundan memnuniyet duyduğunu belirterek sahadaki çabalarını yüksek değerlendirdi.

Karşılaşmanın kahramanı 18 yaşındaki Mısırlı forvet Hamza Abdelkarim oldu. İki gol atarak takımını mağlubiyetten kurtardı. Flick, genç forvetin çalışkanlığını ve karakterini özellikle övdü: “O çok alçakgönüllü, harika bir karakteri var ve her zaman en iyi versiyonunu göstermeye çalışıyor. Bir forvet olarak fırsat doğduysa onu değerlendirmek gerekir ve o bunu başardı”.

Teknik direktörün görüşüne göre bu tür başarılar genç futbolcuya önümüzdeki haftalarda büyük bir özgüven kazandıracak. Kalite, yoğunluk ve takımdaki atmosferin gençlerle çalışmayı daha da keyifli hale getirdiğini vurgulayan Hansi Flick, sezona hazırlıkların devam edeceğini belirtti.