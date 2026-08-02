Jose Mourinho, Vinicius Junior'ın geleceğine açıklık getirdi

Real Madrid teknik direktörü Jose Mourinho, Brezilyalı hücum oyuncusu Vinicius Junior'ın transferi ve takondaki geleceği hakkında çıkan son söylentilere sert tepki gösterdi. Son dönemde İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'in, Brezilyalı futbolcunun sözleşme görüşmelerindeki duraksamadan yararlanmayı planladığına dair haberler yayılmıştı. Sezon arası hazırlık maçlarının ardından basınla bir araya gelen tecrübeli çalıştırıcı, bu tür iddialara son noktayı koydu. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Goal.com'un haberine göre, Vinicius'un mevcut sözleşmesinin sonuna yaklaşması ve anlaşmayı uzatma görüşmelerinin durması Londra kulübüne umut vermişti. Arsenal yönetiminin futbolcuyu kadroya katmak adına geleneksel maaş politikasını bile değiştirmeye ve büyük maddi şartları kabul etmeye hazır olduğu belirtiliyordu. Ancak Mourinho, futbolcunun kısa süre içinde İspanya başkentine dönerek takıma katılacağını kesin bir dille vurguladı.

Madrid ekibinde hazırlıklar ve yeni futbolcular

Mourinho'nun sözlerine göre, takımın ana kadrosu henüz tam olarak bir araya gelmedi, çünkü birçok lider oyuncu Dünya Kupası sonrası tatilini geçiriyor. Buna rağmen, önümüzdeki günlerde bazı futbolcuların takımla birlikte çalışmalara başlaması bekleniyor. Kulübün resmi sitesine dayanılarak verilen bilgiye göre, pazartesi günü Vini Jr, Brahim Diaz ve Bernardo kulüp tesislerine varacak.

Cumartesi günü Wörthersee Stadyumu'nda Fiorentina'ya karşı oynanan maç, Jose Mourinho için Madrid kulübünün başına geçtikten sonraki ilk sınavı oldu. Bu karşılaşma 2:2'lik beraberlikle sona erdi. İlk olarak Endrick ve akademinin genç yeteneği Alexis Siriya'nın attığı goller sayesinde Real Madrid iki farkla öne geçmişti. Ancak İtalyanlar, Roberto Piccoli ve Moise Kean'in kaleyi bulan şutları sayesinde skoru eşitlemeyi başardılar.

Teknik direktörün maç hakkındaki görüşleri ve takımın durumu

Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında Mourinho, öğrencilerinin performansını değerlendirerek takımın karşılaşma boyunca üç farklı kimliğe büründüğünü belirtti. Ona göre maçın başlangıcı çok yüksek seviyede geçiti ve Madrid ekibi skoru çok daha farklı bir boyuta taşıyabilirdi. İkinci yarıda ise fiziksel açıdan üstün olan İtalyan ekibinin baskısı hissedilmeye başlandı.

“Her şey hoşuma gitti. Sahada üç farklı Real Madrid gördük: taze güçle dolu, yorgun ve aşırı yorgun bir takım,” şeklinde kaynak Mourinho'dan alıntı yapıyor. Uzman isim, özellikle maç sonunda yorgunluğa rağmen futbolcuların karakter koyarak sahadaki kontrolü elinde tutmasından duyduğu memnuniyeti gizlemedi.