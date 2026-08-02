Çin'de 25 Milyar Dolarlık Büyük Nükleer Enerji Projeleri Başlatıldı

·110·Teknoloji
Çin'de 25 Milyar Dolarlık Büyük Nükleer Enerji Projeleri Başlatıldı

Çin hükümeti, toplam değeri 25 milyar doları aşan dört yeni nükleer santralin inşasını resmi olarak onayladı. Bu devasa girişim, ülkede sekiz yeni güç ünitesinin devreye alınmasını öngörerek 2026 yılında nükleer enerjinin genişletilmesinde bir sonraki aşamayı açacak ve Çin'in düşük karbonlu enerji stratejisinde önemli bir adım olacaktır. Bu konuyu Ixbt.com bildiriyor .

Ixbt.com'un bilgilerine göre, yeni onaylanan liste Zhejiang eyaletindeki Jinqimen Nükleer Enerji Santrali'nin 2. etabını, Guangdong eyaletindeki Taipingling Nükleer Enerji Santrali'nin 3. etabını, ayrıca Liaoning eyaletindeki Zhuanghe ve Shandong eyaletindeki Laiyang Nükleer Enerji Santrali'nin yeni sahalarını içeriyor. Bu projeler, ülkenin nükleer üretimdeki payını istikrarlı bir şekilde artırmayı amaçlayan uzun vadeli planın bir parçasıdır.

Modern Teknolojiler ve Yeni Reaktörler

Jinqimen Nükleer Enerji Santrali projesinde, ülkede üretilen üçüncü nesil modernize edilmiş Hualong One Version 2.0 reaktörlerinin kullanılması planlanıyor. İnşaat tamamlandığında, söz konusu santral altı güç ünitesini içerecek ve Ningbo şehrinin dördüncü büyük nükleer enerji üssü haline gelecektir; bu süreçte özel sermayenin de yer alması öngörülmektedir.

Benzer şekilde Hualong One Version 2.0 teknolojisi Taipingling Nükleer Enerji Santrali'nin inşaatında da kullanılacaktır. Santraldeki her bir güç ünitesinin kapasitesi 1217 MW olup, tam olarak devreye alındıktan sonra yıllık elektrik üretimi hacminin 55 milyar kWh'yi aşması beklenmektedir.

En Büyük İnşaatlar ve Gelecek Planları

Shandong'daki Laiyang Nükleer Enerji Santrali programın en büyük inşaatlarından biri olacaktır. İlk iki güç ünitesine yine yerli bir tasarım olan Guohe One üçüncü nesil reaktörleri monte edilecek ve her birinin kapasitesi 1543 MW olacaktır.

Laiyang santralinin toplam maliyeti yaklaşık 18 dolar olarak tahmin edilmektedir. Tüm altı güç ünitesi tamamlandığında, bu tesisin kurulu güç bakımından Çin'deki en büyük nükleer santral haline gelmesi ve Guohe One reaktörlerinin seri ve standartlaştırılmış bir şekilde inşa edilmesine temel oluşturması beklenmektedir.

Söz konusu projelerin onaylanması, Çin'de 2026 yılı için yeni nükleer inşaatların onaylanması düzenli programının başlamasını sağlamaktadır. 2022-2025 yıllarında hükümet her yıl en az 10 yeni reaktörün inşaatını onaylamıştı.

Çin medyasından alıntı yapılan bilgilere göre, günümüzde Çin faal nükleer enerji kapasiteleri ve inşa halindeki reaktör sayısı bakımından dünyada birinci sırada yer almaktadır. Yeni altyapı projeleri ise ülke ekonomisindeki en büyük yatırım alanlarından biri olmaya devam etmektedir.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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