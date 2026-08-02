Steam İstatistiklerinde Tarihi Değişiklikler Görüldü

Valve tarafından açıklanan 2026 yılı Temmuz ayı Steam platformu aylık istatistikleri, oyuncu bilgisayarları pazarında köklü değişimler yaşandığını gösterdi. ixbt.com verilerine göre, son aylarda bilgisayar donanım pazarında bellek kapasiteleri ve işlemci çekirdek sayıları açısından uzun yıllara dayanan öncelikler değişti. Söz konusu değişiklikler, oyuncuların yeni nesil oyunların taleplerine uyum sağlayarak sistemlerini aktif bir şekilde güncellediğini kanıtlıyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Grafik çipleri pazarında NVIDIA şirketi mutlak üstünlüğünü korumaya devam ediyor. Şirkete ait ekran kartları platformdaki tüm sistemlerin %72,77'sini oluşturuyor. Ayrıca AMD'nin payı %18,74, Intel'in oranı ise %8,08 olarak gerçekleşti. En popüler grafik hızlandırıcı unvanını şimdilik GeForce RTX 3060 korumaya devam etse de, oranları kademeli olarak düşmektedir.

Yeni nesil ekran kartları ve bellek kapasitesinde rekor

Pazarda yeni nesil ekran kartlarının, özellikle GeForce RTX 5060 serisinin payının hızla arttığı gözlemleniyor. Buna göre, GeForce RTX 5060 modeli %2,85'e, RTX 5060 Ti ise %2,26'ya ulaştı. RTX 5070 ise beşinci serideki en popüler kart haline gelerek %0,53'lük bir büyüme kaydetti.

Ancak en önemli tarihi olay video belleği kapasitesinde gerçekleşti. Verilere göre, 16 GB belleğe sahip ekran kartları ilk kez 8 GB'lık modelleri geride bıraktı. Şu anda 16 GB kapasiteli cihazlar Steam kullanıcıları arasında %25,9'luk pay ile liderliği elinde bulundururken, 8 GB'lık modellerin payı %25,32'ye düştü. Ayrıca 12 GB ve 24 GB VRAM'e sahip kartlar da pazar payını genişletiyor.

İşlemciler ve işletim sistemlerindeki yeni trendler

Rapor döneminde donanımın diğer bileşenlerinde de belirgin değişiklikler yaşandı. İlk kez sekiz çekirdekli CPU'lar oyuncular arasında en popüler seçenek haline geldi ve tüm sistemlerin %27,85'ini kapsadı. Önceki lider olan altı çekirdekli işlemciler ise %27,52'lik oranla ikinci sıraya geriledi.

RAM konusunda 16 GB kapasite %40,97 ile temel standart olmaya devam etse de, 32 GB'lık sistemlerin payı da hızla artarak %36,93'e ulaştı. İşletim sistemleri segmentinde ise Windows 11 büyümeye devam ederek %70,26 sonuç kaydetti. Windows 10'un payı %23,3'e gerilerken, Linux %4,01, macOS ise %2,32 kullanıcı oranına ulaştı.