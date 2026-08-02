Josko Gvardiol: Enzo Maresca Manchester City İçin Mükemmel Bir Teknik Direktör

·72·Spor
Josko Gvardiol: Enzo Maresca Manchester City İçin Mükemmel Bir Teknik Direktör

Goal.com'un haberine göre, Manchester City defans oyuncusu Josko Gvardiol, yeni teknik direktör Enzo Maresca'yı Pep Guardiola'nın yerini almak için "mükemmel" bir aday olarak nitelendirdi. Efsanevi katalan teknik adamın Etihad Stadyumu'ndaki on yıllık görev süresinin ardından kulüpten ayrılmasıyla birlikte, görevi devralan İtalyan çalıştırıcının omuzlarında büyük bir sorumluluk var. Bunu Goal.com haber veriyor.

Pep Guardiola'nın parlak döneminin ardından başlayan yeni süreçte Enzo Maresca yaz aylarında teknik direktörlük görevine getirildi. Takımın antrenmanlardaki ilk izlenimleri, futbolcuların yeni atamayı tam olarak desteklediğini gösteriyor.

Yeni taktik yaklaşım ve uyum süreci

Hırvat futbolcu, kulüp yönetiminin kararının kendisini tamamen ikna ettiğini vurgulayarak teknik direktörün kendine has niteliklerine değindi. Josko Gvardiol'e göre Enzo bu pozisyona sebepsiz yere seçilmedi ve kendine has yeni fikirleri var.

«Talep seviyesi çok yüksek ve Enzo bu göreve bir sebepten ötürü getirildi. Bence o kaliteli bir uzman, yeni fikirleri var ve ayrıca oyun tarzı ile taktik konusunda ne yapmamız gerektiğini görmeliyiz. Bence o mükemmel bir aday, ancak bunun için kesinlikle zamana ihtiyaç var» dedi defans oyuncusu.

Bununla birlikte Hırvat futbolcu, önümüzdeki görevin zorluğunu gerçekçi bir şekilde değerlendirdi. Takımın farklı bir taktik yaklaşıma hızla uyum sağlaması gerektiğini kabul ederek, şu anda Dünya Kupası sonrası tatiller nedeniyle kadronun biraz eksik olduğunu, ancak taktik temellerin tam da şu anda atıldığını vurguladı.

Enzo Maresca'nın kendine özgü görüşleri

Bilindiği üzere Enzo Maresca, 2022/23 sezonunda üç kupa kazanan takımda Pep Guardiola'nın yardımcılığını yapmıştı. Buna rağmen 46 yaşındaki teknik adam, hocasının sadece bir kopyası olmayı istemediğini hemen belirtti.

Etihad Stadyumu'nda sadece mevcut durumu korumakla kalmayıp kendi felsefesini uygulamaya kararlı. Resmi tanıtım töreninde Maresca bu konuda şunları söylemişti: «Bazı benzer anlayışlar olabilir ama her teknik direktör farklıdır. Diğer hocaların işini öylece kopyalayamazsınız bence, bu zor. Ben futbolu aynı şekilde görmüyorum ve bu yüzden kopyalamaya inanmıyorum».

Gvardiol'e göre teknik direktör değişikliği kolay olmayacak yeni bir süreç ve futbolcuların temel görevi, sezon başlamadan önce yeni teknik direktöre olabildiğince çabuk uyum sağlamak ve talimatlarını yerine getirmek.

Manchester CityJosko GvardiolEnzo MarescaPep GuardiolaPremier Lig
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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