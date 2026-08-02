Arsenal'da yeni yıldız? Julian Alvarez transferi etrafındaki komplo...

·131·Spor
Arsenal'da yeni yıldız? Julian Alvarez transferi etrafındaki komplo...

«Kulübümüzün üyesi olmayan bir oyuncu hakkında konuşmayacağım. Şu anki kadromuzdan son derece memnunum. Ve tabii ki daha da güçlü olmasını istiyoruz, bu konuda aktif olarak çalışıyoruz», — dedi Mikel Arteta (Goal.com).

Arsenal'ın Arjantinli golcü için büyük bir planı var mı? Londralılar Avrupa piyasasını sarsabilir mi?

Arsenal ve Atletico arasındaki olası anlaşma transfer piyasasında büyük yankı uyandırdı. Julian Alvarez hakkındaki komplonun çözümü makalenin sonunda!

Arteta'nın sözleri ve resmi duruş

  • Mikel Arteta, Arsenal'ın oyuncusu olmayan bir futbolcu hakkında konuşmaktan kaçındı.

  • Mevcut kadrodan memnun olduğunu vurguladı.

Transferle ilgili bilgiler

  • Arsenal, Julian Alvarez ile ilgileniyor.

  • Medya kaynaklarına göre Londralılar onu Viktor Gyökeres ile takas edip üstüne para ödemeye hazır.

  • Alvarez, Atletico'ya Manchester City'dan 75 milyon euro karşılığında transfer oldu (2024).

İstatistikler ve finansal yönler

  • 2025/2026 sezonu: 49 maç, 20 gol, 9 asist.

  • Sözleşme 2030 yılına kadar geçerli.

  • Transfermarkt, Alvarez'in değerini 120 milyon euro olarak belirledi.

Arsenal'ın hücum hattını güçlendirme çabası Avrupa transfer piyasasında yeni bir sansasyona yol açabilir.

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Julian AlvarezArsenalMikel ArtetaAtleticoManchester City
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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