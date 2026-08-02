Manchester United, Arsenal Defans Oyuncusunu Transfer Etmek İstiyor

İngiltere Premier Lig'in önde gelen kulüplerinden Manchester United, Londra ekibi Arsenal'de forma giyen genç yetenek Myles Lewis-Skelly ile ilgileniyor. The Independent'ın haberine göre, “Kırmızı Şeytanlar” transfer pazarındaki mali durumdan yararlanmak ve sol bek pozisyonundaki uzun soluklu sorunları çözmek amacıyla bu sürpriz adıma hazırlanıyor. Bu bilgiyi Goal.com aktarıyor .

Old Trafford yönetimi için Newcastle United forması giyen Lewis Hall öncelikli transfer hedefi olmaya devam etse de, kulüp akademisi yetişkini olan Lewis-Skelly'nin potansiyeli de ciddi şekilde inceleniyor. Manchester ekibinin yönetimi futbolcunun performansını uzun süredir takip ediyor ve Londra kulübünün yaz transfer döneminde büyük harcamalar yapacak olması nedeniyle bu transferin ne kadar gerçekçi olduğunu test etmek istiyor.

Arsenal'in Transfer Planları ve Mali Baskı

Mikel Arteta yönetimindeki ekip, yaz sezonunda kadrosunu önemli ölçüde güçlendirmeyi hedefliyor. Özellikle “Topçular”ın, Newcastle ile Bruno Guimaraes transferi konusunda 77 milyon sterlin ve bonuslar karşılığında anlaşmaya vardığı bildirilmişti. Bu transferin Mikel Arteta'ya orta sahada rekabet gücünü artırma ve hem iç sahada hem de Avrupa arenasında başarılı olma imkanı tanısı bekleniyor.

Ancak Londra kulübünün transferleri bununla sınırlı kalmıyor. Real Madrid yıldızı Vinicius Junior'ın sözleşmesinin sonuna yaklaşması fonunda, Arsenal'in onu kadrosuna katmak için mevcut maaş politikasını bile değiştirmeye hazır olduğu belirtiliyor. Tam da bu tür büyük transferler ve devasa mali harcamalar, kulübü bazı futbolcularla yollarını ayırmaya veya onların geleceğini yeniden gözden geçirmeye zorlayabilir.

Myles Lewis-Skelly'nin Sezondaki Rolü

Myles Lewis-Skelly'nin kendisi sezonun son haftalarında büyük önem kazanmış ve takımın şampiyonluk yarışına katkı sağlamıştı. Her ne kadar sezon başında düzenli forma şansı bulmakta biraz zorlanmış olsa da, teknik heyetin güvenini boşa çıkarmadı. Futbolcu hem sol bekte hem de merkez orta sahada etkili bir şekilde görev yapabilmesiyle dikkat çekiyor.

Teknik Direktör Mikel Arteta daha önce genç futbolcunun potansiyeli hakkında konuşurken ona karşı talepkar olduğunu vurgulamıştı. Fulham maçının ardından Arteta, oyuncusunun potansiyelini biraz geç tam anlamıyla ortaya çıkarmış olabileceğini kabul ederek, böyle genç bir oyuncuyu önemli maçlarda sahaya sürmenin belirli bir risk gerektirdiğini, ancak Lewis-Skelly'nin hazır olduğuna inandığını da sözlerine eklemişti.