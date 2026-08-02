SpaceX 2026 yılında Falcon roketlerinin 90. uçuşunu gerçekleştirdi

Elon Musk'ın kurucusu olduğu SpaceX şirketi, uzay teknolojileri alanındaki liderliğini bir kez daha açıkça kanıtladı. ixbt.com'un haberine göre şirket, 2026 yılı başından bu yana Falcon ailesine ait roketlerin 90. başarılı uçuşunu gerçekleştirdi. Bu gösterge, şu ana kadar dünyadaki başka hiçbir uzay ajansı veya özel şirket tarafından tekrarlanmamış benzersiz bir sonuç olarak kabul ediliyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Sıradaki başarılı misyon kapsamında Falcon 9 taşıyıcı roket California'daki Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nden uzaya yükseldi. Uçuş sonucunda alçak Dünya yörüngesine 24 Starlink uydusu daha başarılı bir şekilde yerleştirildi. Uzmanların onayladığına göre tüm cihazlar belirlenen yörüngede çalışmalarına başlamak için tamamen hazır duruma getirildi.

Tekrar kullanılabilirlik teknolojisinin yeni zirvesi

Söz konusu uçuş yalnızca sayılar açısından değil, teknolojik açıdan da büyük önem taşıyor. Roketin B1081 numaralı birinci aşaması, rekor düzeyde — tam 26. kez kullanıldı. Bu durum, havacılık ve uzay endüstrisinde maliyetleri keskin bir şekilde düşürmeyi ve uçuş sıklığını artırmayı sağlayan yeniden kullanım konseptinin ne kadar verimli olduğunu gösteriyor.

Birinci aşama ayrıldıktan sonra Pasifik Okyanusu'ndaki «Of Course I Still Love You» adlı otonom deniz platformuna başarıyla dikey iniş yaptı. Bu karmaşık mühendislik uygulaması SpaceX şirketinin özgün kartvizitine dönüşmüş olup, her seferinde başarıyla sonuçlanması sistemin güvenilirliğini bir kez daha kanıtlıyor.

Hızlı tempolar ve gelecekteki planlar

İstatistiksel verilere göre, 2026 yılının ilk yedi ayı boyunca gerçekleştirilen 90 uçuşun 89'u güvenilir Falcon 9 roketlerinin payına düştü. Ayrıca bu dönemde ağır sınıftaki bir adet Falcon Heavy roketinin uçuşu da başarıyla tamamlandı. Böylesine hızlı bir tempo, şirkete küresel internet ağını genişletme ve diğer ticari siparişleri zamanında yerine getirme imkanı tanıyor.

Günümüzde SpaceX, uzay uçuşları pazarında mutlak bir tekele yakın konumda bulunuyor. Şirketin roketleri arka arkaya ve kısa süreler içinde yeniden fırlatması, dünya genelinde uzaya çıkış maliyetini kökten değiştirdi ve diğer devletler ile özel şirketleri bu yönde daha aktif hareket etmeye zorluyor.