SpaceX 2026 yılında Falcon roketlerinin 90. uçuşunu gerçekleştirdi

·63·Teknoloji
SpaceX 2026 yılında Falcon roketlerinin 90. uçuşunu gerçekleştirdi

Elon Musk'ın kurucusu olduğu SpaceX şirketi, uzay teknolojileri alanındaki liderliğini bir kez daha açıkça kanıtladı. ixbt.com'un haberine göre şirket, 2026 yılı başından bu yana Falcon ailesine ait roketlerin 90. başarılı uçuşunu gerçekleştirdi. Bu gösterge, şu ana kadar dünyadaki başka hiçbir uzay ajansı veya özel şirket tarafından tekrarlanmamış benzersiz bir sonuç olarak kabul ediliyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Sıradaki başarılı misyon kapsamında Falcon 9 taşıyıcı roket California'daki Vandenberg Uzay Kuvvetleri Üssü'nden uzaya yükseldi. Uçuş sonucunda alçak Dünya yörüngesine 24 Starlink uydusu daha başarılı bir şekilde yerleştirildi. Uzmanların onayladığına göre tüm cihazlar belirlenen yörüngede çalışmalarına başlamak için tamamen hazır duruma getirildi.

Tekrar kullanılabilirlik teknolojisinin yeni zirvesi

Söz konusu uçuş yalnızca sayılar açısından değil, teknolojik açıdan da büyük önem taşıyor. Roketin B1081 numaralı birinci aşaması, rekor düzeyde — tam 26. kez kullanıldı. Bu durum, havacılık ve uzay endüstrisinde maliyetleri keskin bir şekilde düşürmeyi ve uçuş sıklığını artırmayı sağlayan yeniden kullanım konseptinin ne kadar verimli olduğunu gösteriyor.

Birinci aşama ayrıldıktan sonra Pasifik Okyanusu'ndaki «Of Course I Still Love You» adlı otonom deniz platformuna başarıyla dikey iniş yaptı. Bu karmaşık mühendislik uygulaması SpaceX şirketinin özgün kartvizitine dönüşmüş olup, her seferinde başarıyla sonuçlanması sistemin güvenilirliğini bir kez daha kanıtlıyor.

Hızlı tempolar ve gelecekteki planlar

İstatistiksel verilere göre, 2026 yılının ilk yedi ayı boyunca gerçekleştirilen 90 uçuşun 89'u güvenilir Falcon 9 roketlerinin payına düştü. Ayrıca bu dönemde ağır sınıftaki bir adet Falcon Heavy roketinin uçuşu da başarıyla tamamlandı. Böylesine hızlı bir tempo, şirkete küresel internet ağını genişletme ve diğer ticari siparişleri zamanında yerine getirme imkanı tanıyor.

Günümüzde SpaceX, uzay uçuşları pazarında mutlak bir tekele yakın konumda bulunuyor. Şirketin roketleri arka arkaya ve kısa süreler içinde yeniden fırlatması, dünya genelinde uzaya çıkış maliyetini kökten değiştirdi ve diğer devletler ile özel şirketleri bu yönde daha aktif hareket etmeye zorluyor.

SpaceXFalcon 9StarlinkElon MuskUzay
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Yorumlar 0

İlgili haberler

ABD Hava Kuvvetleri, Blue Origin ile Kargo Taşıma Sözleşmesini GenişlettiABD Hava Kuvvetleri, Blue Origin ile Kargo Taşıma Sözleşmesini GenişlettiBugün, 06:51Kuantum Fiziğinde Önemli Atılım: Bilim İnsanları Egzozistik Süperpozisyonlar YarattıKuantum Fiziğinde Önemli Atılım: Bilim İnsanları Egzozistik Süperpozisyonlar YarattıBugün, 05:56OnePlus 16 amiral gemisi 9000 mAh batarya ve ultra güçlü işlemciyle geliyorOnePlus 16 amiral gemisi 9000 mAh batarya ve ultra güçlü işlemciyle geliyorBugün, 03:26Çin Dünya ve Uzay Güvenliği İçin Yeni Bir Yöntem SunduÇin Dünya ve Uzay Güvenliği İçin Yeni Bir Yöntem SunduBugün, 02:54Küresel bellek kıtlığı MacBook Air tedariğini etkilemeye başladıKüresel bellek kıtlığı MacBook Air tedariğini etkilemeye başladıBugün, 02:50SpaceX Hisselerinin Keskin Düşüşü Elon Musk'ı 600 Milyar Dolardan EttiSpaceX Hisselerinin Keskin Düşüşü Elon Musk'ı 600 Milyar Dolardan EttiBugün, 02:29
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

NASA Karadeniz'deki sıra dışı olayı uzaydan görüntüledi
NASA Karadeniz'deki sıra dışı olayı uzaydan görüntüledi
Dünya iklimi tehlike altında: “Süper El-Nino” olasılığı yüzde 81'e ulaştı
Dünya iklimi tehlike altında: “Süper El-Nino” olasılığı yüzde 81'e ulaştı
Okyanus tabanında yeni yer kabuğu oluşumu ilk kez canlı olarak gözlemlendi
Okyanus tabanında yeni yer kabuğu oluşumu ilk kez canlı olarak gözlemlendi
Japon bilim insanları akümülatör dünyasında devrim yarattı: Lityum-kükürtl pil geliştirildi
Japon bilim insanları akümülatör dünyasında devrim yarattı: Lityum-kükürtl pil geliştirildi
Bilim insanları Dünya benzeri bir gezegende ilk kez atmosfer tespit etti
Bilim insanları Dünya benzeri bir gezegende ilk kez atmosfer tespit etti
Apple iPhone 18 Pro ilk kez videoda görüntülendi: Kamera ve tasarımda devrim
Apple iPhone 18 Pro ilk kez videoda görüntülendi: Kamera ve tasarımda devrim
Toyota Elektrikli Otomobiller İçin Ömür Boyu Garanti Açıkladı: Bataryalar Ücretsiz Değiştirilecek
Toyota Elektrikli Otomobiller İçin Ömür Boyu Garanti Açıkladı: Bataryalar Ücretsiz Değiştirilecek
ABD'de bir müşteri mağazadan rekor düzeyde ucuza güçlü bir oyun bilgisayarı satın aldı
ABD'de bir müşteri mağazadan rekor düzeyde ucuza güçlü bir oyun bilgisayarı satın aldı