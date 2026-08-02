Rogbid SpinR Akıllı Saati: 100 Günlük Özerklik ve 50 Dolar Fiyat

ixbt.com'un haberine göre, pazara benzersiz mekanik kontrol tekerleğine sahip dayanıklı Rogbid SpinR akıllı saati tanıtıldı. Sadece 50 dolar fiyat biçilen bu cihaz, yüksek dayanıklılığı, büyütülmüş ekranı ve tek şarjla rekor düzeyde uzun çalışma süresiyle teknoloji meraklılarının dikkatini çekiyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Yeni cihazın temel özelliklerinden biri, gövdenin yan kısmında yer alan mekanik döner tekerlektir. Üreticilerin açıkladığı gibi, kullanıcılar menü ve ayarlar arasında gezinmek zorunda kaldıklarında artık ekrana sürekli parmak sürüklemek zorunda değil. Bilgisayar farelerindeki optik tekerlekleri hatırlatan bu mekanizma, hareketi doğru bir şekilde kaydederek kontrol komutlarına dönüştürüyor.

Dayanıklı Gövde ve Teknik İmkanlar

Rogbid SpinR, boyutları ve dayanıklılığı açısından da takdiri hak ediyor. Cihaz, 51 milimetrelik masif ve korumalı bir gövdede toplanmış olup, kalınlığı 13,4 milimetredir. Ayrıca cihaz, IPX8 standardına göre suya karşı koruma sistemi ile donatılmış olup, bu da günlük kullanımda ek kolaylık sağlar.

Saat, 1,7 inç boyutunda ve 360x360 piksel çözünürlüğünde büyük bir ekranla donatılmıştır. Dahili bellek kapasitesi 128 MB'dır. Kullanıcının kalp atış hızını takip etme görevi ise modern HX3918 optik sensörüne yüklenmiştir.

Bağlantı ve Pil Gücü

Akıllı saati akıllı telefona bağlamak için Bluetooth 5.4 teknolojisi kullanılmaktadır. Ancak fiyatı uygun tutmak amacıyla cihaz, kendi bağımsız GPS modülünden mahrum bırakılmıştır. Bu durum günlük şehir koşullarında pek hissedilmese de profesyonel olarak sporla uğraşanlar için önemli olabilir.

Cihazın en temel avantajı olarak pil ömrü gösterilmektedir. 1100 mAh kapasiteli batarya sayesinde Rogbid SpinR, bekleme modunda tam 100 güne kadar şarj edilmeden çalışabilmektedir. Karşılaştırma yapmak gerekirse, birçok amiral gemisi akıllı saatin her gün şarj edilmesi gerektiği düşünüldüğünde bu gösterge oldukça etkileyici görünmektedir.