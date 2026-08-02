«Balzi Rossi» restoranındaki ziyafet sırasında şiddetli bir patlama meydana geldi. Soruşturma makamları olayı terör eylemi olarak kaydetti. Bu olayın ardında hangi sırlar var?

Moskova'daki «Balzi Rossi» restoranında gerçekleşen patlama sadece şehir sakinlerini değil, tüm Rusya'yı sarstı. Patlama sonucunda ölenler ve çok sayıda yaralı var — olayın sırrı makalenin sonunda!

Ne Oldu?

Patlama, 1 Ağustos günü Kudrin Meydanı'ndaki «Balzi Rossi» restoranında bir ziyafet sırasında gerçekleşti.

Restoran o sırada kapalıydı ve 50 kişilik bir davet için kapatılmıştı.

Görgü tanıkları, General Aleksandr Çayko'nun doğum gününün kutlandığını söylüyor.

Sebep ve Detaylar

Başlangıçta gaz tesisatındaki bir parlamanın sebep olduğu söylendi, ancak daha sonra yapımı boru tipi bir bombanın patlatıldığı anlaşıldı.

Bir kadın bombayı hediye kutusu olarak içeri sokmaya çalıştı, güvenlik görevlisi onu durdurduğu sırada patlama meydana geldi.

3 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı.

Patlama «sıkı korunan» ziyafette metal bilyeli bir bomba yardımıyla gerçekleştirildi.

Takip ve Tahminler

Terör saldırısının ana hedefinin Rusya Uzay Kuvvetleri Komutanı General Aleksandr Çayko olduğu tahmin ediliyor.

Çayko, Mayıs 2026'da yeni bir göreve atanmıştı, bu ziyafet hem doğum günü hem de atama vesilesiyle düzenlenmişti.

Olayla ilgili terörizm maddesinden ceza davası açıldı.

VÇK-OGPU ve diğer kaynaklar ziyafette üst düzey yetkililerin bulunduğunu belirtti.

Ek Bilgiler

«Patlamanın ardından Kudrin Meydanı'nda trafik durduruldu, Gece Bisiklet Festivali başka bir güne ertelendi.»

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