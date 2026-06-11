Trent Alexander-Arnold Premier Lig'e dönecek mi?

Trent Alexander-Arnold, Real Madrid'e transfer olduktan sonra "uykusuz geceler" geçirmiş ve biraz pişmanlık duymuş olabilir. Ancak eski Liverpool orta sahası Danny Murphy, GOAL'e verdiği röportajda, Liverpool akademisi çıkışlı oyuncunun "Anfield"a döneceğine inanmadığını ve böyle bir transferin kendisini şaşırtacağını belirtti. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

İspanya'daki başarısız ilk sezonu ve Thomas Tuchel yönetimindeki İngiltere milli takımının 2026 Dünya Kupası kadrosundan çıkarılması, 27 yaşındaki savunmacının geleceği hakkında soru işaretleri yaratıyor. 2025'te "Santiago Bernabeu"ya taşınması, Alexander-Arnold için yeni bir seviyeye çıkma fırsatı olarak görülüyordu ancak sakatlıklar ve Dani Carvajal ile olan rekabet işleri zorlaştırdı.

Talepkar Madrid taraftarları, 2025-26 sezonunda La Liga'da sadece 21 maça çıkan futbolcuyu henüz tam olarak benimsemedi. Aynı zamanda Liverpool da onun eksikliğini hissediyor: Jeremie Frimpong beklentileri karşılayamadı, takım sezonu beşinci sırada bitirdi ve Arne Slot görevden alındı.

Murphy'ye göre, herhangi bir futbolcunun yeni macerası beklendiği gibi gitmediğinde "ne yaptım ben?" diye düşünmesi doğal. Uzman, "Kendi yeteneklerine inanıyor ancak sezondan memnun olmadığı kesin. Yine de Liverpool'a dönmesi zor bir konu. Birincisi, taraftarlar gidiş şeklinden memnun değildi, ikincisi ise Madrid'de aldığı devasa maaşı İngiltere Premier Ligi'nde karşılayabilecek bir takım bulmak zor" diyor.

Şimdilik Trent Alexander-Arnold, iyileşmeye ve gelecek sezona hazırlanmaya odaklanmış durumda. Real Madrid ile sözleşmesi devam ediyor ve İspanya'nın başkentinde kendini kanıtlamak için hala bir şansı olduğu düşünülüyor.