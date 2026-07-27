Manchester City’nin Asya Turu: Maresca’nın “Beklenmeyen” Kadrosu...

·114·Spor
Manchester City’nin Asya Turu: Maresca’nın “Beklenmeyen” Kadrosu...

Manchester City”, yeni teknik direktör Enzo Maresca yönetiminde sezon öncesi hazırlıkların en kritik aşamasına başlıyor. Takım salı günü Hong Kong ve Güney Kore’yi kapsayan yaz turuna hareket ediyor. 2026 Dünya Kupası’nın ardından bazı yıldızların dinlenmesine rağmen, “Mavililer” Asya’ya beklentiden çok daha güçlü ve yıldızlarla dolu bir kadroyla gidiyor.

Kadroda yurttaşımız Abduqodir Husanov ’ın da yer alması ve yeni teknik direktörün güvenini kazanmak için sahaya çıkması bekleniyor.

Asya Turu ve Resmi Maç Takvimi

Maresca’nın öğrencileri Asya’da üç hazırlık maçına çıkacak, ardından İngiltere’de yeni sezonun resmi karşılaşmalarına başlayacak.

Tarih

Organizasyon / Rakip

Yer

1 Ağustos

Inter (İtalya)

Hong Kong

5 Ağustos

K-League Yıldızları Karması

Seul (Güney Kore)

9 Ağustos

Atlético Madrid (İspanya)

Seul (Güney Kore)

16 Ağustos

Arsenal (Community Shield)

Cardiff (Galler)

23 Ağustos

Bournemouth (Premier Lig 1. Hafta)

Bournemouth

Kimler Asya’ya Uçuyor ve Kimler Dinleniyor?

Dünya Kupası’nda çeyrek final ve sonrasını gören futbolculara (Erling Haaland, Rodri, Rayan Cherki, Elliot Anderson ve İngiltere milli takımı oyuncuları) ek izin verildi. Bu isimler takıma 16 Ağustos’taki Community Shield maçından 3-4 gün önce katılacaklar.

Asya seyahatinde yer alacak ana kadro yıldızları:

  • Defans ve Kaleci: Gianluigi Donnarumma, Rúben Dias, Joško Gvardiol, Abduqodir Husanov, Rayan Aït-Nouri, Rico Lewis.

  • Orta Saha ve Hücum: Phil Foden, Antoine Semenyo, Matheus Nunes, Tijjani Reijnders, Omar Marmoush, Nico González, Savinho.

  • Şans Bekleyenler: Kalvin Phillips ve sakatlığını atlatan Jack Grealish.

Hugo Viana’nın Baş Ağrısı: Rodri Real Madrid’e Gidecek mi?

Takım Asya’da maçlar oynarken, sportif direktör Hugo Viana Manchester ve Madrid ofisleri arasında zorlu müzakereler yürütüyor.

Merkezi Drama:

Real Madrid, Rodri’yi kadrosuna katmak için ciddi girişimlerde bulunuyor ve futbolcunun kendisi de Santiago Bernabéu’ya taşınma isteğini gizlemiyor. City onu takımda tutmaya çalışıyor, ancak olası bir transfere hazırlık olarak orta sahaya yeni adaylar da arıyor. Ayrıca kulüp yeni bir kanat oyuncusu ve sağ bek arayışında.

Öte yandan, kaleci James Trafford’un Leeds United’a transferi neredeyse tamamlandı. Donnarumma ise takımın mutlak 1 numaralı kalecisi olarak sezona başlayacak.

Maresca’nın “Özel Projeleri”: Foden, Grealish ve Phillips

İtalyan teknik adam basın toplantısında bazı futbolcuların geleceği ve durumu hakkında özel olarak durdu:

  • Phil Foden’ın Yeniden Doğuşu: 2026 Dünya Kupası’na gitmeyen Foden, Maresca’nın ana hedefinde.

    “Benim görevim Phil’i bildiğimiz, en önemlisi de görmek istediğimiz seviyeye geri getirmek. Keyfi yerinde olduğunda birçok maç kazanırız” — dedi Enzo.

  • Jack Grealish’e Güven: Şubat ayında ayağından ameliyat geçiren Grealish’in seyahat kadrosuna alınması bekleniyor. Teknik direktör onunla ilişkilerinin mükemmel düzeyde olduğunu vurguladı.

  • Kalvin Phillips’e Son Şans: West Ham, Ipswich ve Sheffield’daki başarısız kiralık dönemlerin ardından Maresca, Phillips’e potansiyelini göstermesi için son bir şans daha veriyor.

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Manchester City’deki yeni dönem ve Abduqodir Husanov’un Asya turundaki katılımı tüm Özbek futbolseverlerin odak noktasında olacak.

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Manchester CityEnzo MarescaAbdukodir KhusanovInterAtlético Madrid
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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