Neymar, Santos Soyunma Odasındaki Tartışma İddialarını Yalanladı

Brezilya futbolunun yıldızı Neymar, eski kulübü Santos formasıyla Chapecoense'ye karşı oynanan dramatik maçın ardından yayılan skandal haberlere sert tepki gösterdi. İki gol atarak takımını mağlubiyetten kurtaran tecrübeli forvet, devre arasında genç takım arkadaşlarını azarladığı iddialarını tamamen yalanladı. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Ixbt.com'un bildirdiğine göre, Santos'un sahasında Chapecoense ile 2-2 berabere kaldığı maçta Neymar sahada liderlik özelliklerini sergileyerek iki gol atmayı başardı. Ancak maçtan sonra basın ve sosyal medyada takımın iç atmosferinde gerginlik yaşandığına dair haberler yayıldı. Bu haberlerde forvetin soyunma odasında genç oyuncular Gabriel Bontempo ve Joao Ananias'ı sert bir şekilde azarladığı iddia ediliyordu.

Neymar'ın Sosyal Medyadaki Tepkisi

Bu asılsız söylentilere son vermek amacıyla Brezilyalı futbolcu derhal Instagram sayfası üzerinden bir açıklama yaptı. Yayılan bilgileri "tamamen yalan" olarak nitelendiren oyuncu, bu tür kasıtlı olarak yayılan iftiralara katlanamayacağını açıkça belirtti.

"Genç oyunculara bağırdığım veya onları üzdüğüm yönündeki haberleri gördüm; bu tamamen yalan. Bu anlatıyı yayanlardan rica ediyorum, artık yeter. Yalan söylemeyin" diye vurguladı eski Barcelona ve PSG forveti açıklamasında.

Tecrübeli Futbolcuların Sorumluluğu

Neymar ayrıca soyunma odasındaki atmosferin futbol seviyesinde doğal olduğunu, ancak hiçbir kişisel baskının olmadığını açıkladı. Takımın diğer lider futbolcularının da ortak sonuç için fikirlerini dile getirdiğini vurguladı.

"Odada bulunan herhangi birine sorun. Hepimiz takımdan talepkâr olduk. Lucas Verissimo, Willian Arao, Gabi Barbosa ve ben, hepimiz konuştuk. Biz rekabetçiyiz ve kazanmak istiyoruz. Ancak hiç kimse genç oyunculara yüklenmedi. Bunu kabul etmem" diye ekledi 34 yaşındaki futbolcu.

Makalede belirtildiği gibi, profesyonel takımlarda kazanmak için birbirini talep etmek ve eleştirel tartışmaların olması olağan bir durumdur. Neymar, internette yayılan bu tür kötü niyetli haberler karşısında bundan böyle sessiz kalmayacağını ve adaletsizliğe boyun eğmeyeceğini kesin bir dille vurguladı.