Huawei Mate 80 akıllı telefonları rekor hızda satılıyor

·114·Teknoloji
Huawei Mate 80 akıllı telefonları rekor hızda satılıyor

Huawei şirketinin son amiral gemisi cihazları olan Mate 80 serisi akıllı telefonlar dünya pazarında benzeri görülmemiş bir ticari başarı kaydediyor. ixbt.com sitesinin haberine göre, bu kategorideki cihazların toplam satışları 8 milyon adet rakamını aştı. Bu durum, Çinli teknoloji devinin tarihindeki en hızlı satan amiral gemisi serisi olarak kayıtlara geçmesini sağladı. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

İstatistik verilere göre, 2026 yılının 29. hafta sonuçlarına göre satış hacmi yaklaşık 7,92 milyon adet olarak gerçekleşmişti. Kısa bir süre sonra, 20 Temmuz ile 26 Temmuz arasındaki dönemde gösterge önemli psikolojik çizgiyi aşarak 8 milyonluk eşiği fethetti. Sonuç olarak şirket, sadece bir hafta içinde bu aileye ait 100 binden fazla cihazı alıcılara ulaştırmayı başardı.

Başarı faktörleri ve teknik avantajlar

Uzmanların analizlerine göre Mate 80 serisi, önceki tüm nesillere kıyasla en yüksek büyüme oranlarını gösteriyor. Sıradaki amiral gemisi serisinin duyurusu yaklaşmakta olmasına rağmen, mevcut modellere olan talep düşmek yerine yüksek seviyede kalmaya devam ediyor. Bu durum, yakın gelecekte toplam satış hacmini 10 milyon adete ulaştırma fırsatı sunuyor.

Bu denli yüksek ilginin ana nedenleri olarak birkaç önemli faktör gösteriliyor. Özellikle cihazın yenilenen tasarımı, arka panelindeki çift halkalı kamera modülü dahil olmak üzere kendine özgü bir görünüm sunuyor. Ayrıca modern Kirin 9030 özel işlemcisi ve enerji tasarruflu HarmonyOS 6.0 işletim sistemi uyumu kullanıcılar tarafından olumlu değerlendiriliyor.

Temel modelin üstünlüğü

Endüstri kaynaklarının bilgilerine dayanarak yazılanlara göre Huawei, bu sefer temel modeli belirgin şekilde iyileştirmeye özel bir önem verdi. Tam olarak bu başlangıç versiyonu alıcılar arasında en büyük talebi gördü ve toplam satış hacminin ana kısmını oluşturdu.

Küresel teknoloji pazarında rekabetin kızıştığı bir ortamda Huawei, donanım bileşenlerini ve yazılım ekosistemini başarılı bir şekilde entegre edebildiğini gösteriyor. Şirketin önündeki bir sonraki görev — 10 milyonluk eşiğe hızlı bir şekilde ulaşmak ve gelecek nesil cihazların tanıtımı için sağlam bir zemin oluşturmaktır.

HuaweiMate 80Kirin 9030HarmonyOSAkıllı Telefonlar
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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