Ronald Koeman Japonya maçı öncesi düşüncelerini paylaştı22:37 / 11.06.2026·61·SporRonald KoemanHollanda Milli TakımıFutbolHazırlık MaçıJaponya+Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!KaydetShuhrat Razzakov«ZAMIN.UZ» editörYorumlar 0Gönder…İlgili haberlerJose Mourinho resmen Real Madrid'in yeni teknik direktörü olduBugün, 19:002026 Dünya Kupası galibi tarihin en büyük para ödülünü kazanacakDün, 18:57Wataru Endo sakatlığı nedeniyle Japonya milli takım kariyerini noktaladıDün, 18:56Resmi: Jose Mourinho, Real Madrid'in yeni teknik direktörü olduDün, 18:53Real Madrid, Bernardo Silva için resmi teklifini ilettiDün, 18:12Vize alamayan Arjantinli taraftarlara ücretsiz televizyonlar dağıtıldıDün, 17:19Haberler » Spor » Ronald Koeman Japonya maçı öncesi düşüncelerini paylaştı
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