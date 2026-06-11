Ronald Koeman Japonya maçı öncesi düşüncelerini paylaştı

·61·Spor
Ronald Koeman Japonya maçı öncesi düşüncelerini paylaştı

Ronald KoemanHollanda Milli TakımıFutbolHazırlık MaçıJaponya
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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