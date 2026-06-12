Masharipov, Dünya Kupası 2026 resmi fotoğraf çekiminde yer aldı

Kuzey Amerika'da düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'nın heyecan verici ve tarihi günlerinin başlamasına sayılı günler kaldı. Tüm Özbek taraftarlar büyük bir umut ve heyecanla milli takımımızın ilk maçını beklerken, kampımızdan çok sevindirici ve moral verici haberler geldi. Son günlerde milli takımımızın gerçek lideri ve yetenekli orta saha oyuncusu Jaloliddin Masharipov'un sağlığı ve turnuvaya katılımı hakkında çeşitli endişe verici söylentiler dolaşıyordu. Hatta tecrübeli futbolcunun beklenmedik bir sakatlık nedeniyle Dünya Kupası nihai kadrosundan çıkarılabileceğine dair üzücü haberler yayılmıştı.

İçeriden gelen bilgilere göre, yetenekli kanat oyuncumuzun bel bölgesinde ağrı ve ciddi bir sorun oluşmuştu. Ancak bu olumsuz haberler taraftarlarımızı uzun süre endişelendirmedi.

10 numara kadroda ve mücadeleye hazır!

Taraftarlarımız için sevindirici olan nokta, yayılan endişelere rağmen Jaloliddin Masharipov'un şu anda ABD'de milli takımımızla birlikte olması ve antrenmanlara devam etmesidir. Sadece kadroda yer almakla kalmadı, aynı zamanda FIFA tarafından düzenlenen resmi medya günü ve fotoğraf çekimi etkinliğine de aktif olarak katıldı. Yetenekli futbolcumuz, geleneksel ve sevdiği 10 numaralı milli formasıyla Kuzey Amerika stüdyolarında gülümseyerek poz verdi. Bu durum, onun takım ruhunu yükseltmeye ve yaklaşan zorlu mücadelelere hazır olduğunun bir göstergesidir.

Ülkemizin tanınmış spor yorumcusu Davron Fayziyev, resmi Telegram sayfası üzerinden özel fotoğraflar paylaşarak bu güzel haberi taraftarlara duyurdu. Liderimizin kadroda olmasının «beyaz kurtlar»ın genel moraline ve gücüne güç katacağı şüphesizdir.

Bilgi olarak belirtmek gerekir ki, tarihinde ilk kez Dünya Kupası final aşamasında yer alan Özbekistan milli takımı, grup aşamasındaki ilk maçını Güney Amerika'nın en güçlü ve köklü temsilcilerinden biri olan Kolombiya'ya karşı oynayacak. Tüm ülkemizin merakla beklediği bu tarihi karşılaşma, 18 Haziran günü Taşkent saatiyle sabah 07:00'de başlayacak. Ekran başında olacak milyonlarca vatandaşımızla birlikte çocuklarımıza zafer diliyoruz!

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