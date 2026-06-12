Dünya Kupası: A grubunda 1. hafta maçları sona erdi

Tüm dünya, milyonlarca insanın heyecanla beklediği en büyük futbol karnavalı olan 2026 Dünya Kupası'nın resmi başlangıcına tanıklık etti! Kuzey Amerika'nın yeşil sahalarında ateşlenen bu görkemli turnuvanın ilk günü, taraftarlara büyük bir coşku, tarihi rekorlar ve unutulmaz anlar yaşattı. Turnuvanın açılış maçında ev sahibi ülkelerden biri olan yetenekli Meksika Milli Takımı, kendi taraftarı önünde Afrika kıtasının temsilcisi Güney Afrika Cumhuriyeti (GAC) karşısına çıktı ve çok net bir galibiyete imza attı.

Mexico City'nin simgesi olan dünyaca ünlü ve görkemli Azteca Stadyumu'nda oynanan bu tarihi karşılaşma, ev sahibinin yoğun baskısıyla başladı. Henüz 9. dakikada yetenekli forvet Julian Quinones, rakip fileleri havalandırarak turnuvanın ilk resmi golünü atan isim olarak tarihe geçti. Topun kontrolünü elinde tutan Meksikalılar, ikinci yarıda da hız kesmedi. Deneyimli forvet Raul Jimenez, rakip kaleciyi ikinci kez mağlup ederek skoru 2-0'a getirdi ve takımına kritik üç puanı kazandırdı.

Azteca Stadyumu futbol tarihinde yeni bir rekor kırdı

Sevindirici olan şu ki, bu maçla birlikte efsanevi Azteca arenası dünya futbol tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir rekora imza attı. Bu spor kompleksi, erkekler arasında düzenlenen üç ayrı Dünya Kupası final maçına ev sahipliği yapan dünyadaki ilk stadyum oldu. Bu muhteşem kompleks daha önce 'Futbol Kralı' Pele'nin parladığı 1970 ve Diego Maradona'nın sihirlerini sergilediği 1986 Dünya Kupası'ndaki en ateşli maçlara da ev sahipliği yapmıştı.

Turnuvanın ilk gününde taraftarlar bir başka dramatik karşılaşmaya daha şahit oldu. Guadalajara şehrindeki modern Akron Stadyumu'nda, Asya'nın önde gelen takımlarından ve Dünya Kupası'nın gediklisi Güney Kore, Avrupa'nın köklü temsilcisi Çekya ile karşı karşıya geldi. Büyük bir çekişmeye sahne olan maçta Asyalılar 2-1'lik skorla geri dönüş galibiyeti elde etti.

Maçta üstünlüğü önce Avrupalılar ele geçirdi; Çekyalı başarılı savunmacı Ladislav Krejci, takım arkadaşı Vladimir Coufal'ın harika ortasını kafa vuruşuyla ağlara göndererek perdeyi açtı. Ancak 'Asya Kaplanları' bu golün ardından sarsılmadı ve oyunun kontrolünü hızla ele aldı. Önce orta saha oyuncusu Hwang In-beom dengeyi sağladı, maçın sonlarına doğru 80. dakikada ise Oh Hyeon-gyu, Kore'nin galibiyet golünü atarak stadyumu ayağa kaldırdı.

Böylece 1. hafta sonunda gruplarında ilk üç puanlarını hanelerine yazdıran Meksika ve Güney Kore, puan durumunda zirveye yerleşti. Dünya Kupası, daha ilk günden milyonlarca taraftarın beklediği o güzel, hücum odaklı ve dolu dolu futbol şölenini başlatmış oldu!

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