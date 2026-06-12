Oljas Abrayev, Özbekistan milli takımının şansını yüksek değerlendirdi

ABD, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliği yaptığı 2026 Dünya Kupası'nın heyecanlı maçları başlamadan önce, komşu ülkelerin uzmanları da temsilcilerimizin tarihi adımlarına büyük bir ilgiyle bakıyor. Kazakistan Profesyonel Futbolcular Birliği Başkanı Oljas Abrayev, yerel medyaya verdiği röportajda, 2026 Dünya Kupası'nda mücadele eden Özbekistan milli takımının potansiyelini ve şansını detaylı bir şekilde analiz etti.

Deneyimli uzman, temsilcilerimizin bugünkü güçlü yönlerine değinirken, takım içindeki ortamı ve dengeyi özellikle vurguladı:

— «Mevcut Özbek milli takımında karşılıklı anlayış, gerçek bir birlik ve kadronun her hattında mükemmel bir denge göze çarpıyor. Kadroda birçok sınavdan geçmiş deneyimli liderlerin yanı sıra, büyük sahneye çıkmaya hazır yetenekli genç nesil temsilcileri de yeterince mevcut. Ayrıca, lejyonerlerin, yani prestijli yabancı liglerde top koşturan futbolcuların varlığı, ana takımın genel seviyesini ve sahadaki verimliliğini önemli ölçüde artırıyor», — dedi Oljas Abrayev.

Avrupa standartlarındaki yıldızlarımız

Kazak uzman, konuşması sırasında Özbek futbolunun bugünkü iki büyük yıldızı olan Abdukodir Husanov ve Eldor Shomurodov'un gösterdiği sonuçlara yüksek not vererek, onların Avrupa kriterlerine tamamen uyum sağladığını belirtti.

Özellikle genç savunma oyuncusu Abdukodir Husanov'un sadece İngiltere Premier Ligi'nin değil, tüm dünyanın en güçlü kulüplerinden biri olan Manchester City'nin ana rotasyon sisteminde sağlam bir yer edindiğini ve burada paha biçilmez bir deneyim kazanarak sürekli geliştiğini ifade etti.

Ayrıca, forvet oyuncumuz Eldor Shomurodov'un Türkiye Süper Ligi'ndeki performansına da özel olarak değindi:

— «Shomurodov, Türkiye ligi sonuçlarına göre sezonun en iyi golcüsü unvanını kazandı. En önemlisi, verimlilik konusunda dünya futbolunun devleri olan Victor Osimhen ve Mauro Icardi gibi güçlü golcüleri bile geride bırakmayı başardı. Bu gerçekten büyük bir başarıdır. Şüphesiz, hem Husanov hem de Shomurodov bugün Avrupa'nın en yüksek standartlarına cevap verebilecek üst düzey oyunculardır».

Rakipler güçlü ama tahmin yapmak için acele etmiyoruz

Dünya Kupası'ndaki genel şansları değerlendiren uzman, futbolda önceden sonuç çıkarmanın yanlış olduğunu, çünkü büyük turnuvalarda futbolcuların fiziksel durumları, lig maçlarından sonraki yorgunluk belirtileri ve basitçe spor şansı gibi birçok faktörün rol oynadığını hatırlattı.

Ona göre, temsilcilerimizi 'K' grubunda çok ciddi ve sürekli dünya kupalarına katılan (her iki takım da 6 kez Dünya Kupası'na katılmıştır) Portekiz ve Kolombiya gibi büyük tecrübeye sahip milli takımlar bekliyor. Buna rağmen, Oljas Abrayev komşu ülke temsilcisi olarak Özbekistan'ı içtenlikle desteklediğini ve dostça arkasında durduğunu belirterek futbolcularımıza başarılar diledi.

Milli takımımızın grup aşamasındaki heyecanlı maçları önümüzdeki günlerde başlıyor. Taraftarlarımız için maç takvimini bir kez daha hatırlatalım:

Rakip takım Maç tarihi Taşkent saati Maçın ana afişi Kolombiya 18 Haziran 07:00 Luis Diaz ve James Rodriguez'e karşı ilk maç Portekiz 23 Haziran 22:00 Cristiano Ronaldo ve yıldızlar topluluğu ile karşılaşma Kongo DC 28 Haziran 04:30 Play-off yolunu belirleyecek son zorlu mücadele

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