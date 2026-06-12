Eder Militao, Jose Mourinho'nun Real Madrid'e dönüşü hakkında konuştu

·84·Spor
Eder Militao, Jose Mourinho'nun Real Madrid'e dönüşü hakkında konuştu

Real Madrid'in merkez defans oyuncusu Eder Militao, Jose Mourinho'nun Santiago Bernabeu'ya sansasyonel dönüşü hakkındaki düşüncelerini paylaştı. Portekizli teknik adam kulüple üç yıllık sözleşme imzaladı. Şu anda ciddi bir sakatlık nedeniyle sahalardan uzak kalan Brezilyalı savunmacı, gelecek sezon deneyimli teknik direktörün yönetiminde çalışmak için büyük umut beslediğini belirtti. Bu haberi Goal.com aktarıyor.

Florentino Perez, Alvaro Arbeloa'nın ayrılışının ardından 63 yaşındaki teknik adamı 2029 yılına kadar sürecek bir anlaşmayla geri getirerek başkanlık kampanyasındaki vaadini yerine getirdi. Bu, 13 yıl önce Madrid'den ayrılan taktiksel deha için devasa bir geri dönüş. Real Madrid, teknik direktörü Benfica'dan serbest bırakmak için 15 milyon Euro tazminat ödedi ve kendisi gelecek ay resmen göreve başlayacak.

Militao, Nisan ayında sol dizindeki bağ kopması nedeniyle ameliyat olmuştu ve şu anda beş aylık rehabilitasyon sürecinden geçiyor. Savunmacı, SportyBet'e verdiği demeçte, "O harika bir teknik direktör. Gelecek sezonu dört gözle bekliyorum. Kişisel düzeyde hayatın inişleri ve çıkışları olur. En önemlisi zihinsel olarak sağlıklı kalmak. Eğer kafanız yerindeyse ve ailenizle ilişkileriniz iyiyse, her şey daha kolay ilerler" dedi.

Brezilyalı savunmacı, sakatlığın psikolojik etkisine de değindi: "Bu olay pası kontrol ederken gerçekleşti. Vurmak için döndüğümde garip bir şey hissettim. Başta ciddi görünmüyordu ama teşhis konulduğunda her şey netleşti. Çok fazla sakatlık yaşamak psikolojiyi etkiliyor ama aynı zamanda tecrübe de kazandırıyor. Eskiden çok patlayıcı bir oyuncuydum, şimdi ise daha temkinliyim ve sadece hıza güvenmiyorum."

Jose Mourinho, üst üste iki sezonu kupasız tamamlayan takımı yeniden ayağa kaldırma göreviyle İspanya'nın başkentine dönüyor. Portekizli teknik adam, 2010-2013 yılları arasındaki ilk döneminde La Liga ve İspanya Kral Kupası'nı kazanmıştı. Ancak, on yıldan uzun bir süre önce Chelsea ile İngiltere Premier Ligi'ni kazandığından beri şampiyonluk yaşamadığı için modern taktiksel yaklaşımı birçok soru işaretini beraberinde getiriyor.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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