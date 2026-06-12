Brighton, Tottenham savunmacısı Luka Vuskovic için 30 milyon sterlin teklif etti

"Brighton" kulübü, "Tottenham" savunmacısı Luka Vuskovic için 30 milyon sterlinlik resmi bir teklif sundu. Bu hamle, iki kulüp arasındaki transfer görüşmelerinde beklenmedik bir dönüm noktası oldu. Haberlere göre, 19 yaşındaki Hırvat stoper, Fabian Hurzeler'in ekibinin ana hedefi haline geldi. Bu gelişmeyi Goal.com bildiriyor .

Luka Vuskovic, geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği "Hamburg"da kendini göstermeyi başardı. Bundesliga'da 28 maça çıkan genç oyuncu, savunmacı olmasına rağmen 6 gol atmayı başardı. Genç yeteneğin gelişimi için "Brighton" projesini tercih ettiği belirtiliyor.

Aynı zamanda "Brighton", kendi savunmacısı Jan Paul van Hecke konusunda kararlı bir duruş sergiliyor. Kulüp başkanı Paul Barber'ın ifadelerine göre, "Tottenham" Hollandalı futbolcu için iki kez teklif sundu ancak her ikisinde de ret cevabı aldı. "Brighton", oyuncusuna 70 milyon sterlin değer biçiyor.

"Tottenham", savunma hattındaki sorunları çözmek amacıyla Van Hecke ile ilgileniyor. Ancak Luka Vuskovic için gelen teklif, Londra ekibini zor bir seçimle karşı karşıya bırakabilir. Şu anda Spurs kadrosunda Micky van de Ven ve Cristian Romero gibi savunmacıların geleceği de belirsizliğini koruyor.