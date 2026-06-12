Bayern, Michael Olise'yi 500 milyon Euro'ya bile satmak istemiyor

Avrupa transfer piyasasında dev kulüpler arasındaki kıyasıya rekabet yeni bir boyuta taşınıyor. Bu seferki tartışmaların merkezinde Münih ekibi Bayern ve onların yetenekli hücum oyuncusu Michael Olise yer alıyor. Son günlerde dünya basınında, Real Madrid'in 24 yaşındaki Fransız yıldızı kadrosuna katmak için tam 150 milyon Euro harcamaya hazır olduğuna dair sansasyonel haberler yer aldı. Ancak Alman devi, liderini kolay kolay bırakmaya niyetli değil.

Fransa'nın prestijli L'Équipe gazetesinin verdiği bilgilere göre, Münih kulübü yönetimi bu transfer dedikodularına sert ve kesin bir nokta koydu.

«Onun değerini parayla ölçemezsiniz»

Bu hafta medya ile yaptığı görüşmede Bayern'in üst düzey yöneticilerinden biri, kulübün bu konudaki duruşunu çok net bir şekilde ifade etti:

«Michael Olise takımımızın geleceğidir ve 200 milyon Euro'luk bir teklif gelse bile Münih'ten ayrılmayacaktır. Onun bizim için önemi ve sahadaki değeri parayla ölçülemez. Eğer bir kulüp onun için rekor düzeyde 500 milyon Euro teklif etse bile, onu bırakmayacağız».

Alman kulübünün yönetim kurulundan bir başka üye de bu görüşü destekleyerek, Fransız futbolcunun Bayern'in yeni dönemdeki uzun vadeli projelerinde başrollerden birini oynayacağını özellikle vurguladı.

Michael Olise etrafındaki transfer durumu ve ona talip olan diğer dev kulüplerin güncel planları hakkında aşağıdaki tablo aracılığıyla detaylı bilgi edinebilirsiniz:

Futbolcuya talip kulüpler Teklif edilmesi beklenen miktar Bayern yönetiminin cevabı Transferin gerçekleşmeme sebebi Real Madrid 150 milyon Euro Kesinlikle reddedildi Futbolcu satılamaz statüsünde Manchester City Talip olabilirdi Değerlendirilmiyor Olise eski kulübüne dönmek istemiyor PSG (Paris) İlgi vardı Görüşülmüyor Paris kulübü büyük harcama yapmak istemiyor

Manchester City ve PSG seçenekleri neden reddedildi?

İçeriden gelen bilgilere göre, Michael Olise'ye Madrid devinin yanı sıra İngiliz ekibi Manchester City ve Fransız temsilcisi PSG de ciddi ilgi gösterebilirdi. Ancak bu seçeneklerin gerçekleşme ihtimali oldukça düşük.

Mesele şu ki, Olise zamanında, daha doğrusu 2016/17 sezonunda Manchester City altyapısında forma giymişti. Hızlı kanat oyuncusunun yakın planları arasında eski takımına dönmek kesinlikle yer almıyor. Fransa şampiyonu PSG ise, gözlemcilerin beklediği gibi, önümüzdeki transfer dönemlerinde yeni oyuncular almak için akılalmaz miktarlarda parayı havaya savurma niyetinde değil. Daha çok iç dengeyi korumaya odaklanıyorlar.

Taraftarlar için analiz: Bayern'in bu kararlı duruşu, takımın Avrupa kupalarında yeniden zirveye oynadığının bir göstergesidir. Olise'nin Münih'te kalmasının, kulübün hücum potansiyelini yeni sezonda daha da korkutucu bir güce dönüştüreceği şüphesiz.

Avrupa futbolundaki en pahalı transfer tartışmaları, Münih devinin iç sırları ve spor dünyasına dair en özel haberleri her zaman Zamin sayfalarında bizimle birlikte takip edin!