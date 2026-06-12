Bayern, Michael Olise'yi 500 milyon Euro'ya bile satmak istemiyor

·42·Spor
Bayern, Michael Olise'yi 500 milyon Euro'ya bile satmak istemiyor

Avrupa transfer piyasasında dev kulüpler arasındaki kıyasıya rekabet yeni bir boyuta taşınıyor. Bu seferki tartışmaların merkezinde Münih ekibi Bayern ve onların yetenekli hücum oyuncusu Michael Olise yer alıyor. Son günlerde dünya basınında, Real Madrid'in 24 yaşındaki Fransız yıldızı kadrosuna katmak için tam 150 milyon Euro harcamaya hazır olduğuna dair sansasyonel haberler yer aldı. Ancak Alman devi, liderini kolay kolay bırakmaya niyetli değil.

Fransa'nın prestijli L'Équipe gazetesinin verdiği bilgilere göre, Münih kulübü yönetimi bu transfer dedikodularına sert ve kesin bir nokta koydu.

«Onun değerini parayla ölçemezsiniz»

Bu hafta medya ile yaptığı görüşmede Bayern'in üst düzey yöneticilerinden biri, kulübün bu konudaki duruşunu çok net bir şekilde ifade etti:

«Michael Olise takımımızın geleceğidir ve 200 milyon Euro'luk bir teklif gelse bile Münih'ten ayrılmayacaktır. Onun bizim için önemi ve sahadaki değeri parayla ölçülemez. Eğer bir kulüp onun için rekor düzeyde 500 milyon Euro teklif etse bile, onu bırakmayacağız».

Alman kulübünün yönetim kurulundan bir başka üye de bu görüşü destekleyerek, Fransız futbolcunun Bayern'in yeni dönemdeki uzun vadeli projelerinde başrollerden birini oynayacağını özellikle vurguladı.

Michael Olise etrafındaki transfer durumu ve ona talip olan diğer dev kulüplerin güncel planları hakkında aşağıdaki tablo aracılığıyla detaylı bilgi edinebilirsiniz:

Futbolcuya talip kulüpler

Teklif edilmesi beklenen miktar

Bayern yönetiminin cevabı

Transferin gerçekleşmeme sebebi

Real Madrid

150 milyon Euro

Kesinlikle reddedildi

Futbolcu satılamaz statüsünde

Manchester City

Talip olabilirdi

Değerlendirilmiyor

Olise eski kulübüne dönmek istemiyor

PSG (Paris)

İlgi vardı

Görüşülmüyor

Paris kulübü büyük harcama yapmak istemiyor

Manchester City ve PSG seçenekleri neden reddedildi?

İçeriden gelen bilgilere göre, Michael Olise'ye Madrid devinin yanı sıra İngiliz ekibi Manchester City ve Fransız temsilcisi PSG de ciddi ilgi gösterebilirdi. Ancak bu seçeneklerin gerçekleşme ihtimali oldukça düşük.

Mesele şu ki, Olise zamanında, daha doğrusu 2016/17 sezonunda Manchester City altyapısında forma giymişti. Hızlı kanat oyuncusunun yakın planları arasında eski takımına dönmek kesinlikle yer almıyor. Fransa şampiyonu PSG ise, gözlemcilerin beklediği gibi, önümüzdeki transfer dönemlerinde yeni oyuncular almak için akılalmaz miktarlarda parayı havaya savurma niyetinde değil. Daha çok iç dengeyi korumaya odaklanıyorlar.

Taraftarlar için analiz: Bayern'in bu kararlı duruşu, takımın Avrupa kupalarında yeniden zirveye oynadığının bir göstergesidir. Olise'nin Münih'te kalmasının, kulübün hücum potansiyelini yeni sezonda daha da korkutucu bir güce dönüştüreceği şüphesiz.

Avrupa futbolundaki en pahalı transfer tartışmaları, Münih devinin iç sırları ve spor dünyasına dair en özel haberleri her zaman Zamin sayfalarında bizimle birlikte takip edin!

Bavyera MünihMichael OliseReal MadridManchester CityPSG
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Rodri, Lamine Yamal'ın 2026 Dünya Kupası'na nasıl hazırlandığını anlattıRodri, Lamine Yamal'ın 2026 Dünya Kupası'na nasıl hazırlandığını anlattıBugün, 13:08Bayern, Olise için 500 milyon euroluk teklifi bile reddetmeye hazırBayern, Olise için 500 milyon euroluk teklifi bile reddetmeye hazırBugün, 12:57Ronaldinho, 2026 Dünya Kupası açılışı hakkında ne dedi?Ronaldinho, 2026 Dünya Kupası açılışı hakkında ne dedi?Bugün, 12:56Brighton, Tottenham savunmacısı Luka Vuskovic için 30 milyon sterlin teklif ettiBrighton, Tottenham savunmacısı Luka Vuskovic için 30 milyon sterlin teklif ettiBugün, 12:12Milan teknik direktör arıyor: Ruben Amorim veya Alvaro Arbeloa seçenekleriMilan teknik direktör arıyor: Ruben Amorim veya Alvaro Arbeloa seçenekleriBugün, 11:58Beth Mead, Manchester City ile üç yıllık sözleşme imzaladıBeth Mead, Manchester City ile üç yıllık sözleşme imzaladıBugün, 11:32
İlanlarİş birliği
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Orta Asya'nın en değerli futbolcuları sıralaması açıklandı
Orta Asya'nın en değerli futbolcuları sıralaması açıklandı
İspanyol basını Husanov'u Dünya Kupası'na gidemeyecekler listesine ekledi
İspanyol basını Husanov'u Dünya Kupası'na gidemeyecekler listesine ekledi
Ünlü medyum gelecek Dünya Kupası'nın kazananını tahmin etti
Ünlü medyum gelecek Dünya Kupası'nın kazananını tahmin etti
Manchester City, Husanov'un Kanada maçındaki performansı hakkında yazdı...
Manchester City, Husanov'un Kanada maçındaki performansı hakkında yazdı...
Sindarov ve Kasparov buluşması nesillerin sembolü oldu
Sindarov ve Kasparov buluşması nesillerin sembolü oldu
Özbekistanlı çocuklar Varşova'da dünya şampiyonu oldu
Özbekistanlı çocuklar Varşova'da dünya şampiyonu oldu
Özbekistan için yeni marş, yeni bir ruh (video)
Özbekistan için yeni marş, yeni bir ruh (video)
Orta Asya, Özbekistan milli takımı için birleşiyor
Orta Asya, Özbekistan milli takımı için birleşiyor