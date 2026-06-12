Chris Waddle: Harry Kane, İngiltere milli takımında serbest hareket etmeli

·2·Spor
Chris Waddle: Harry Kane, İngiltere milli takımında serbest hareket etmeli

İngiltere milli takımının eski yıldızı Chris Waddle, GOAL'e verdiği röportajda Harry Kane hakkındaki tartışmalara değindi. Waddle'a göre, rekorları kırmaya devam eden golcü oyuncu sahada istediği stilde hareket etme özgürlüğüne sahip olmalı. Kane ana golcü olsa da, sadece ceza sahası içinde kalması gerekmiyor. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Harry Kane kariyeri boyunca gol atma sanatını mükemmelleştirdi ve Tottenham tarihinin en golcü oyuncusu oldu. Şu anda İngiltere milli takımı formasıyla 114 maçta 79 gole ulaştı. Eğer milli takımla büyük bir kupa kazanabilirse, futbol tarihinin en büyük oyuncularından biri statüsünü pekiştirecek.

Kane, Bayern formasıyla kupa hasretine son vererek iki kez Bundesliga şampiyonu oldu. 2025-26 sezonunda kariyerinin en iyi performansını sergileyerek 61 gol atmayı başardı. Dikkat çekici olan, bu golleri sadece merkez forvet olarak değil, aynı zamanda hücum organizasyonlarında aktif rol alarak kaydetmiş olmasıdır.

Birçok uzman, İngiltere milli takımında yaratıcı oyuncuların çokluğunu öne sürerek Kane'den sadece hücum bitiriciliği bekliyor. Ancak Waddle buna katılmıyor. Waddle, Kane'in hiçbir zaman hıza dayalı oynamadığını, oyun zekasıyla öne çıktığını vurguluyor. O, hem 9 numara hem de 10 numara görevlerini aynı başarıyla yerine getirebilen eşsiz bir forvet.

Harry KaneİngiltereBayernBundesligaFutbol
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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