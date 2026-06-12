Brezilya, Vinicius Junior'dan kurtuluş bekliyor: 2026 Dünya Kupası öncesi sorunlar

·0·Spor
Brezilya, Vinicius Junior'dan kurtuluş bekliyor: 2026 Dünya Kupası öncesi sorunlar

Vinicius Junior, 2024 Ballon d'Or ödülünü kazanamamasının ardından, gerekirse performansını on kat artırma sözü verdi. Real Madrid formasıyla harika bir sezon geçirip La Liga ve Şampiyonlar Ligi şampiyonlukları yaşayan Brezilyalı yıldız için bu ödül hak edilmişti. Ancak bireysel başarılarına, milli takımdaki sönük performansı gölge düşürdü. Brezilya milli takımındaki başarısızlıklar, onun bu prestijli ödülden mahrum kalmasının ana nedeni oldu. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

2024 Copa America turnuvasının Vinicius Junior için gerçek bir sınav olması bekleniyordu ancak çeyrek finalde sarı kart cezası nedeniyle kadro dışı kaldı. Uruguay'a karşı oynanan kritik maçı kenardan izlemek zorunda kalan forvet, takımının elenmesinin sorumluluğunu üstlendi. Neymar kadroya dönmüş olsa da, 2026 Dünya Kupası öncesinde tüm ülkenin umutları yeniden Vinicius Junior'ın omuzlarına yükleniyor.

Real Madrid formasıyla her yıl gelişerek dünyanın en iyi futbolcularından biri haline gelen Vinicius Junior, milli takımda henüz kendini kanıtlayamadı. Selecao formasıyla 49 maça çıkıp sadece 9 gol atabildi ve bunların çoğu hazırlık maçlarına denk geliyor. Turnuvalardaki verimlilik oranı ise oldukça düşük kalmaya devam ediyor. Brezilya'nın sarı formasını giydiğinde, Madrid'de sergilediği o hırslı oyunun sönük kaldığı görülüyor.

Bunun ana nedenlerinden biri taktiksel yaklaşımdır. Neymar sakatlıklarla boğuşurken, rakipler tüm dikkatlerini Vinicius Junior'ı durdurmaya veriyor. Ona karşı yapılan sert oyun ve sürekli baskı, forvetin sinirlenmesine ve verimliliğinin düşmesine neden oluyor. Eskiden Brezilya kadrosunda Ronaldinho, Ronaldo Nazario veya Kaka gibi birçok yıldız varken, mevcut takımda Vinicius Junior'ın yerini doldurabilecek seviyede oyuncu eksikliği yaşanıyor.

Vinicius JuniorBrezilyaReal MadridDünya KupasıFutbol
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» editör

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