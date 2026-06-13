Neymar'ın Dünya Kupası'ndaki durumu belirsiz: Brezilyalı yıldız ne zaman dönecek?

Brezilya milli takımı forveti Neymar, Dünya Kupası'nın açılış maçında Fas'a karşı forma giyemeyecek. Takımın teknik direktörü Carlo Ancelotti, oyuncunun baldırındaki sakatlığın henüz tam olarak iyileşmediğini doğruladı. "Selecao" onu gelecek hafta antrenmanlarda beklese de, forvetin genel fiziksel durumu endişe yaratıyor. Bu haberi Goal.com aktarıyor. bildiriyor.

Neymar, turnuva öncesi yapılan kampta sakatlanmıştı. Taraftarlar onun ilk maça kadar sahalara dönmesini umut etse de, Ancelotti basın toplantısında tüm şüpheleri giderdi. Brezilya milli takımı, gruptaki en zorlu rakiplerinden birine karşı oynayacağı maça, tarihinin en golcü oyuncusu olmadan çıkmak zorunda kalacak.

Tıbbi muayene sonuçlarına göre futbolcuda ikinci derece kas yaralanması tespit edildi. Şu anda bireysel bir program dahilinde iyileşme sürecini sürdürüyor. Carlo Ancelotti, sakat olan yıldızı neden sağlıklı başka bir oyuncuyla değiştirmediğini şöyle açıkladı: "Neymar sadece teknik becerisi için değil, aynı zamanda tecrübesi ve genç oyunculara örnek olması için kadroya dahil edildi" dedi İtalyan teknik adam.

UOL'un haberine göre, Neymar sadece Fas maçını değil, grup aşamasındaki diğer maçları da kaçırabilir. Doktorlar iyileşmesi için en az 2-3 hafta gerektiğini tahmin ediyor. Bu durum, 20 Haziran'da Haiti'ye karşı oynanacak ikinci tur maçında forma giyip giyemeyeceğini de belirsiz kılıyor.

Teknik heyet, Neymar'ın sakatlık geçmişini göz önünde bulundurarak onu sahaya sürmek için acele etmek istemiyor. Futbolcunun en son 17 Mayıs'ta resmi bir maçta yer aldığı düşünülürse, maç pratiği ve form durumu Brezilya milli takımı için ciddi bir sorun olmaya devam ediyor.