OnePlus 16 amiral gemisi 9000 mAh batarya ve ultra güçlü işlemciyle geliyor

Mobil teknoloji pazarında sağlam bir konuma sahip olan OnePlus şirketinin yeni nesil amiral gemisi OnePlus 16 akıllı telefonuna ilişkin ilk büyük ayrıntılar gün yüzüne çıktı. Bu cihazın devasa kapasiteli bataryası ve gelişmiş teknik özellikleriyle mobil sektörde yeni standartlar belirlemesi bekleniyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

ixbt.com yayınlandığı habere göre, gelecekteki amiral gemisiyle ilgili detaylar tanınmış duyumcu Debayan Roy tarafından sunuldu. Uzman daha önce Xiaomi markasının birçok cihazının parametrelerini doğru bir şekilde sızdırdığı için, bu defa paylaştığı bilgiler teknoloji meraklıları arasında büyük ilgi uyandırdı.

Ekran ve performans özellikleri

Duyumcunun bilgilerine göre, yeni OnePlus 16 düz bir OLED ekranla donatılacak. Ekran 1,5K çözünürlüğü destekleyecek ve yenileme hızının 185 Hz hatta 240 Hz'e ulaşması bekleniyor. Ayrıca ekran çevresindeki çerçeve kalınlığının 1 milimetreden bile az olacağı bildiriliyor.

Cihazın ana itici gücü olarak gelişmiş Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro işlemcisi seçildi. Bu da en ağır oyunlarda ve kaynak yoğun uygulamalarda bile yüksek hız ve kararlı çalışma sağlayacak. Ayrıca güvenliği artırmak için geliştirilmiş ultrasonik parmak izi tarayıcısı entegre edilecek.

Batarya ve şarj hızı

Akıllı telefonun en dikkat çekici yönlerinden biri, tam 9000 mAh kapasiteye sahip olan olağanüstü büyük bataryasıdır. Böyle bir gösterge günümüz amiral gemileri arasında neredeyse hiç görülmemektedir ve kullanıcıların cihaza şarj aleti olmadan birkaç gün boyunca erişmesini sağlayacaktır.

Cihazı hızlı bir şekilde şarj etmek için 100 W kablolu ve 50 W kablosuz şarj teknolojileri sunulacak. Bu da devasa bataryanın bile kısa süre içinde tamamen şarj edilmesine olanak tanıyacak.

Kamera özellikleri ve gövde koruması

Optik açısından OnePlus iki olası seçeneği değerlendiriyor. İlk versiyona göre cihaz, 200 megapiksel ana modülün yanı sıra 50 megapiksel geniş açılı kamera ve 50 megapiksel telefoto sensörle donatılabilir. İkinci versiyonda ise 1/1.4 inçlik 50 megapiksel Sony sensörüne dayanarak 200 megapiksel periskop modülünün kullanılması da tartışılıyor. Ön kamera için ise 32 megapiksel sensör seçildi.

Cihazın dış etkenlere karşı dayanıklılığı da üst düzeyde olup, gövde en son IP69 toz ve suya karşı koruma standardına sahip olacak. Bu da akıllı telefonun ekstrem koşullarda bile güvenle kullanılabilmesini sağlayacak.