Günde 50 Bin Dolar Kazanan Geliştirici Oyununu Neden Sildi?

Bu genç, ünlü "Flappy Bird" oyununun yaratıcısı, Vietnamlı yazılımcı Dong Nguyen'dir. Onun yarattığı bu basit ama oldukça popüler oyun, 2013 yılı Mayıs ayında sadece üç gecede geliştirilmiştir.

Başlangıçta oyuna neredeyse hiç kimse ilgi göstermemiştir. Ancak 2014 yılı başlarına gelindiğinde "Flappy Bird" beklenmedik bir şekilde büyük bir popülarite kazanmıştır. Kısa süre içinde milyonlarca kullanıcı oyunu indirip oynamaya başlamıştır. Sonuç olarak oyun, dünyanın en popüler mobil oyunlarından biri haline gelmiştir.

Popülaritenin artmasıyla birlikte Dong Nguyen günde yaklaşık 50 bin dolar gelir elde etmeye başlamıştır. Ancak zamanla projesinin insanların hayatını olumsuz etkilediğini, oyunun bazı kullanıcıalarda bağımlılığı artırdığını ve değerli vakitlerini boşa harcamalarına neden olduğunu fark etmiştir.

Bunun ardından yazılımcı beklenmedik bir karar almıştır. Önce sosyal medya hesaplarından bu durumu duyurarak "Flappy Bird" oyununun kısa süre içinde kaldırılacağını bildirmiştir. Aradan bir gün geçtikten sonra ise günde on binlerce dolar gelir getiren bu oyunu, insan menfaatini maddi kazancın üstünde tutarak App Store ve Google Play platformlarından tamamen kaldırmıştır.

Dong Nguyen'in bu kararı hala teknoloji dünyasındaki en olağanüstü ve en çok tartışılan kararlardan biri olarak hatırlanmaktadır. Onun düşüncesine göre, herhangi bir maddi başarı insan sağlığından ve huzurundan üstün olmamalıdır.