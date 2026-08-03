Çin Dünya ve Uzay Güvenliği İçin Yeni Bir Yöntem Sundu

·52·Teknoloji
Çin Dünya ve Uzay Güvenliği İçin Yeni Bir Yöntem Sundu

Çinli uzmanlar, Dünya gezegenine tehlike oluşturabilecek büyük asteroitlerden korunmak için özgün ve etkili bir yöntem geliştirdiler. Space: Science & Technology dergisinde yayımlanan araştırmaya göre, nükleer şarjın gök cisminin yüzeyinde değil, içinde patlatılmasının çok daha yüksek sonuçlar verdiği belirlendi. Bu bilimsel çalışma, Çin Uzay Roketi Teknolojileri Akademisi (China Academy of Launch Vehicle Technology) bilim insanlarından oluşan bir grup tarafından gerçekleştirildi. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Nükleer Patlamanın Yeni Mekanizması

Uzmanların gerçekleştirdiği bilgisayarlı modelleme sonuçlarına göre, tehlikeli gök cismini yok etmek veya yörüngesini değiştirmek için önce asteroitte derin bir çukur oluşturmak, ardından nükleer silahı oraya yerleştirmek gerekiyor. Bu iki aşamalı yaklaşımın, nükleer şarjı doğrudan yüksek hızda çarptırma girişimlerine kıyasla mühendislik açısından da çok daha basit ve güvenilir olduğu tespit edildi.

Hesaplamalar, yaklaşık 100 metre çapındaki bir asteroidi tamamen yok etmek için 3 megaton gücünde bir patlama gerektiğini gösteriyor. Bu gösterge, yaklaşık 200 atom bombasının gücüne eşittir. Boyutu 50 metre olan nesneler için ise 300 kilotonluk bir şarj yeterli olacaktır. Bilim insanları, en yüksek verimliliğe şarj yaklaşık 30 metre derinliğe yerleştirildiğinde ulaşıldığını vurguluyor.

Küresel Güvenlik ve Gelecekteki Görevler

Araştırma sonuçları, çapı 1 kilometre olan devasa bir asteroit için bile bu yöntemin hızını saniyede 30 santimetre değiştirmeyi mümkün kıldığını gösterdi. ixbt.com verilerine göre bu gösterge, NASA ajansının 2022 yılında gerçekleştirdiği DART (Double Asteroid Redirection Test) görevine kıyasla yaklaşık 110 kat daha yüksek bir sonuç sağlıyor. O zaman uzay aracının çarpışması sonucunda asteroidin hızı saniyede sadece 2,7 milimetre değişmişti.

Yeni yöntem, cisme enerjinin önemli bir kısmını aktarma imkanı vererek onu yok etme veya saptırma verimliliğini keskin bir şekilde artırıyor. Ancak yazarlar, bu tür koruma önlemlerinin yalnızca tehlikeli asteroitler zamanında tespit edildiğinde sonuç vereceğini hatırlatıyor. Görevi yerine getirmek için özel uzay araçları geliştirmek, ağır roket taşıyıcılar yardımıyla bunları uzaya fırlatmak ve gerekli altyapıyı hazırlamak gerekiyor. Bu bilimsel çalışma, gelecekte Dünya yüzeyini uzaydan gelebilecek beklenmedik tehditlerden korumaya yönelik yeni programlar için teorik bir temel oluşturuyor.

AsteroitUzayÇinBilimTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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