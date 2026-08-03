SpaceX Hisselerinin Keskin Düşüşü Elon Musk'ı 600 Milyar Dolardan Etti

·56·Teknoloji
SpaceX Hisselerinin Keskin Düşüşü Elon Musk'ı 600 Milyar Dolardan Etti

Tarihin en büyük IPO'sunun ardından SpaceX hisseleri keskin bir çöküş yaşadı ve bu durum finansal piyasalarda ciddi tartışmalara yol açtı. Fortune dergisinin verilerine göre, Haziran ortasından bu yana şirket hisseleri yüzde 46 oranında değer kaybederek hisse başına 201,80 dolarlık rekor seviyeden 108 dolar civarına geriledi. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Bu olumsuz eğilim fonunda milyarder Elon Musk'ın toplam serveti de keskin bir şekilde azaldı. Serveti en yüksek zirvesi olan 1,33 trilyon dolardan yaklaşık 684 milyar dolara düştü. Böylece kayıpların miktarı 600 milyar doları aştı ve Musk'ın serveti SpaceX'in halka arzından önceki seviyenin bile altına geriledi.

Finansal Sınavlar ve Piyasa Baskısı

Şirketin önündeki bir sonraki ciddi sınav olarak, halka açık statüdeki ilk finansal raporun önümüzdeki hafta açıklanması bekleniyor. Ayrıca önümüzdeki ay ilk yatırımcılar ile çalışanlara ait olan 911,5 milyon adede kadar hissenin kilit açılışının yapılması önemli bir olay olacak. Eğer bu menkul kıymetlerin önemli bir kısmı piyasaya sürülürse, kotalar üzerindeki baskı daha da artabilir.

Şu anda hisse değerlerinin daha da düşmesinden menfaati olan oyuncuların faaliyetleri de artıyor. Yayın organının verilerine göre, açığa satış pozisyonlarının hacmi yaklaşık 219 milyon hisseyi bularak Haziran ortasına kıyasla neredeyse 10 kat arttı ve serbest dolaşımdaki hisselerin üçte birini geçti.

Piyasa Bağlamı ve Beklentiler

Durumu daha da karmaşıklaştıran faktörlerden biri de Tesla hisselerinin çeyreklik raporun ardından yüzde 17 oranında ucuzlaması oldu. Uzmanlara göre bunun nedeni, yapay zeka alanındaki ilk heyecanın sönmesi ve mikroçip üreticilerinin hisselerindeki düşüş sebebiyle yatırımcıların yüksek riskli teknoloji varlıklarına olan ilgisinin genel olarak soğumasıdır.

Bloomberg'in haberine göre Morgan Stanley analistleri, mevcut 100 dolar civarındaki fiyatta piyasanın SpaceX'in yapay zeka alanındaki potansiyelini neredeyse dikkate almadığını vurguluyor. Buna rağmen, kapitalizasyonun düşmesine karşın SpaceX uzay fırlatma pazarındaki liderliğini korumakta ve Starlink uydu ağını genişletmeye devam etmektedir.

Elon Musk, şirketin 2030 yılına kadar yıllık gelirini 1 trilyon dolara ulaştıracağını umduğunu belirtmeye devam ediyor. Önümüzdeki haftalar, özellikle ilk finansal sonuçların açıklanması ve büyük hacimli kilitli hisselerin piyasaya çıkışı, şirketin mevcut değerinin yatırımcıların beklediği seviyede olup olmadığını değerlendirmek için belirleyici bir önem taşıyor.

SpaceXElon MuskTeslaStarlinkTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör
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