Mullojonov Rusya'da yine kazandı: 9 profesyonel maçta 9 galibiyet!

·45·Spor
Mullojonov Rusya'da yine kazandı: 9 profesyonel maçta 9 galibiyet!

Yekaterinburg'daki "RCC Boxing" gecesinde Özbek boksör bir kez daha zafer kazandı. Mullojonov'un galibiyet serisi durmak bilmiyor! Vatandaşımız Rusya'daki profesyonel boks gecesinde nasıl bir zafer kazandı?

Lazizbek Mullojonov Yekaterinburg'da ev sahibi boksöre karşı 8 raunt boyunca büyük bir üstünlük kurdu ve hakemler oy birliğiyle onu galip ilan etti.

Maçın detayları

  • Mullojonov, Vitaliy Kuduxov'a karşı ringe çıktı.

  • 8 raunt süren maçta üstünlük tamamen Özbek boksörün tarafındaydı.

  • Hakemler oy birliğiyle galibiyeti Mullojonov'a verdi.

Galibiyet serisi ve rakip hakkında

  • Bu sonuçla Mullojonov profesyonel bokstaki galibiyet sayısını 9'a çıkardı.

  • Kuduxov bir önceki maçında da Bahodir Jalolov'a yenilmişti.

“Mullojonov profesyonel boksta önemli serisini sürdürüyor — 9 galibiyet.”

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör
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