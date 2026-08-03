José Mourinho, Moise Kean'in performansını övüyor

Avusturya'daki hazırlık maçında Fiorentina ile 2-2 berabere kalan Real Madrid'in teknik direktörü José Mourinho, İtalyan kulübünün forveti Moise Kean'in fiziksel yeteneklerinden etkilendi. Sezon öncesi hazırlık kampı kapsamında yüksek tempoda geçen bu karşılaşmada, tecrübeli teknik adamın dikkatini rakip futbolcunun fiziksel üstünlüğü çekti. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Wörthersee Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Fiorentina forması giyen eski Juventus forveti, sahadaki aktif oyunuyla dikkat çekti. Real Madrid'in genç ve tecrübesiz savunmacıları, İtalyan futbolcunun baskısına karşı direnmekte zorlandı ve Kean skora katkı sağlamayı başardı.

José Mourinho, genç savunmacıların yaşadığı zorluklar hakkında

Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında takımının oyununu analiz eden José Mourinho, karşılaşmanın üç aşamadan oluşan bir yapıya sahip olduğunu belirtti. Portekizli teknik adamın sözlerine göre, ilk yarıda öğrencileri iyi bir performans sergileyerek üstünlük kurmuş ve skorda önde giden taraf olmuştu.

Ancak ikinci yarıda oyunun temposu değişti ve sahadaki mücadele fiziksel açıdan sertleşti. Mourinho, kulüp akademisinden yetişen genç oyuncuları Joan ve Mario'nun iyi mücadele ettiğini ancak fiziksel güç bakımından Moise Kean gibi güçlü bir rakibe karşı zorlandıklarını kabul etti.

Moise Kean'in geleceği ve transfer dedikoduları

Torino ekibi Juventus'taki zorlu dönemin ardından formunu yeniden kazanan 26 yaşındaki forvetin performansları, Avrupa'nın birçok kulübünün dikkatini çekiyor. Özellikle Como kulübü de hücum hattını güçlendirmek amacıyla İtalyan golcüyü yakından takip ediyor.

José Mourinho gibi deneyimli bir ismin açıkça övgüde bulunması ve Moise Kean'i bir "canavar" olarak nitelendirmesi, futbolcunun son dönemdeki başarılı performansına verilen haklı bir değer oldu. Bu tür üst düzey övgülerin, futbolcunun transfer piyasasındaki değerini daha da artırması bekleniyor.