Trent Alexander-Arnold Liverpool'a dönebilir mi

·133·Spor
Trent Alexander-Arnold Liverpool'a dönebilir mi

Goal.com'un haberine göre, geçtiğimiz yaz Real Madrid'e transfer olan Trent Alexander-Arnold'un kariyerindeki zorlu süreç nedeniyle Liverpool'a olası dönüşü tartışılıyor. İspanya'daki kariyerinin beklendiği gibi gitmemesi ve Merseyside ekibinin sağ bek pozisyonundaki problemleri uzmanları bu adımı yeniden gözden geçirmeye itiyor. Bu haberi Goal.com bildiriyor .

Hatırlatmak gerekirse, kulübün kendi altyapısından çıkan sağ bek oyuncusunun eski takımından ayrılarak Madrid'in yolunu tutması birçok taraftarı hayal kırıklığına uğratmış ve aralarında soğuk rüzgarlar estirmişti. Ancak İspanya'daki durum İngiliz futbolcu için oldukça zorlu geçti ve geçen sezon La Liga'da yalnızca 14 maçta ilk 11'de sahaya çıktı.

İspanya'daki zorluklar ve kadrodaki değişiklikler

talkSPORT'un Transfer Insiders programında konuşan uzman Angelina Kelly'ye göre, Liverpool yönetimi duyguları bir kenara bırakıp takımdaki mevcut kadro eksikliğini gidermek için bu transfer seçeneğini incelemelidir. Ona göre takımın sağ bek savunmasında sorunlar ortaya çıkmıştır.

Özellikle Conor Bradley'nin sakatlanması ve Jeremie Frimpong'un daha çok hücum pozisyonunda etkili olması, Liverpool'un bu bölgede yeni bir güce ihtiyacı olduğunu göstermektedir. Madrid kulübü ise Denzel Dumfries'i kadrosuna kattıktan sonra teknik direktör José Mourinho, Hollandalı futbolcunun fiziksel ve defansif istikrarına daha fazla güvenmektedir.

Kulüp ve taraftarlar için uzlaşma yolu

Denzel Dumfries'in gelmesi Trent Alexander-Arnold'un Madrid kulübündeki statüsünü daha da düşürmüş ve onu yedek kulübesine mahkum etmiştir. Uzmanlar, şartların değişmesi nedeniyle tarafların geçmişteki kırgınlıkları unutup karşılıklı menfaat sağlayan müzakerelere başlamasının mantıklı bir adım olacağını belirtiyor.

Elbette futbolcunun geçmişteki kararı taraftarların kalbindeki güvene gölge düşürmüştü. Ancak profesyonel futbolun gerçekleri ve takımın sportif ihtiyaçları genellikle kişisel kırgınlıkların üstünde yer almayı gerektirir ve bu durumda affedici olma zamanının geldiği söylenmektedir.

Şimdilik resmi teklifler yapılmamış olsa da, İngiliz basınında bu konu geniş bir şekilde tartışılmaktadır. Liverpool yönetimi yaz transfer döneminde sağ bek savunmasını güçlendirmenin yollarını ararken, kendi altyapısından çıkan oyuncuyu geri getirme seçeneği ciddi bir bulmacaya dönüşeceği kesindir.

Trent Alexander-ArnoldLiverpoolReal MadridTransferlerPremier Lig
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» editör
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