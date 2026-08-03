Küresel bellek kıtlığı MacBook Air tedariğini etkilemeye başladı

Küresel pazarda ortaya çıkan küresel bellek yongası kıtlığı, Apple'ın en popüler bilgisayar serilerinden biri olan MacBook Air cihazlarının teslimatlarını ciddi şekilde etkiliyor. Bloomberg muhabiri Mark Gurman'ın haberine göre, yapay zeka teknolojilerini hızla geliştiren şirketlerin aşırı yüksek talebi nedeniyle ortaya çıkan bu sorun, daha önce Mac mini ve Mac Studio gibi uzmanlaşmış modellerin tedariğinde hissedilmişti, şimdi ise durum daha da ciddileşti. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

Şu anda perakende ağları, MacBook Air stoklarının eskisinden çok daha sınırlı hale geldiğini bildiriyor. Apple'ın resmi web sitesi üzerinden bu dizüstü bilgisayarı satın almak isteyen kullanıcıların ağustos ayının ikinci yarısına kadar veya bazı özel yapılandırmalar için hatta eylüle kadar beklemek zorunda kaldığı belirtildi.

Sorunu çözme önlemleri

Mark Gurman'ın belirttiğine göre Apple, ortaya çıkan kıtlık koşullarında tedarik zincirini istikrara kavuşturmak ve durumdan çıkmak için birkaç sert önlem alıyor. Özellikle şirket, ürün fiyatlarını artırmaya ve bellek yongalarını tedarik etmek için ek olarak Çinli tedarikçilerle iş birliği yapmaya mecbur kalıyor.

Aynı zamanda, ortaya çıkan kıtlık Apple'ın geleneksel pazarlama planlarında da değişiklikler yapılmasına neden oldu. Özellikle şirket, okul çağındaki çocuklar ve öğrenciler için tasarlanan geleneksel yeni eğitim sezonu öncesi kampanyasını temmuz ayından daha ileri bir tarihe erteledi.

Pazarlama stratejisindeki değişiklikler

Tedarik kesintileri nedeniyle Apple, reklam materyallerinde ilk kez farklı bir yaklaşım benimsiyor. Mevcut pazarlama kampanyasında odak noktası genellikle MacBook Pro dizüstü bilgisayarın temel modeline kaydırılmış durumda. Şirket hatta alıcılarını önceden uyararak reklam materyallerine «MacBook Air stok durumuna bağlı olarak sunulur» şeklinde uyarıcı bir yazı da yerleştirdi.

Uzmanlara göre, yapay zeka ve veri merkezlerini geliştirmek için yarı iletken bellek yongalarına olan küresel talebin artması, önümüzdeki aylarda tüketici elektroniği pazarını, özellikle de dizüstü bilgisayarların fiyatını ve bulunabilirliğini etkilemeye devam edecek.