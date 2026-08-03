Liverpool, Curtis Jones ile sözleşmeyi uzatmak istiyor

talkSPORT kaynaklı bilgilere göre, Premier League devlerinden Liverpool, takımın orta sahası Curtis Jones'a yeni bir sözleşme teklif etmeye hazırlanıyor. Bu karar, oyuncunun takım arkadaşı Dominik Szoboszlai ile sahnede yaşadığı hararetli tartışmaya rağmen alınmasıyla dikkat çekiyor. Sezon öncesi hazırlık maçlarının birinde yaşanan bu anlaşmazlığa rağmen yönetim, oyuncunun uzun vadeli geleceğini Anfield'da tutmayı öncelikli hedef olarak görüyor. Bu konuda Goal.com haber veriyor.

Bilindiği üzere, Curtis Jones'un mevcut sözleşmesinin bitimine bir yıldan az bir süre kaldı. Bu nedenle Merseyside ekibi, futbolcuyu gelecek sezon sonunda bedelsiz bir şekilde kaybetmemek için mukaveleyi uzatma meselesini ciddi şekilde düşünüyor. Transfer piyasasında ise orta saha oyuncusuna talip olanlar az değil, özellikle İtalyan kulübü Inter oyuncunun hizmetleriyle ilgileniyor.

Inter'in girişimleri ve Liverpool'un talepleri

İtalyan devinin Curtis Jones'u kadrosuna katma yönündeki hamleleri devam ediyor. Milano kulübü, İngiliz orta saha için peş peşe tekliflerde bulunmuş; sırasıyla 25 milyon euro ve 32 milyon euro'luk hamlelerin ardından yaklaşık 35 milyon euro civarında gayriresmi bir teklif göndermişti. Ancak Liverpool bu rakamları yeterli bulmuyor ve oyuncu için en az 40-50 milyon euro talep ediyor.

Gazeteci Ben Jacobs'un vurguladığına göre, Liverpool yönetimi aracılar vasıtasıyla gelen gayriresmi görüşmelerden yorulmuş durumda. Kulüp yetkilileri, eğer Milan kulübü gerçekten Curtis Jones'u transfer etmek istiyorsa doğrudan resmi bir teklifle çıkması gerektiğini kesin bir dille belirtti. Ayrıca futbolcunun kendisinin de İtalya'ya taşınma ihtimaline olumlu yaklaştığı söyleniyor.

Sahadaki olay ve takım içi atmosfer

Wrexham ile oynanan karşılaşma sırasında Curtis Jones ve Dominik Szoboszlai arasında kaptanlık pazubandı yüzünden yaşanan sert tartışma kamuoyunun gözünden kaçmadı. O pozisyonda Jeremie Frimpong ve Kostas Tsimikas durumu sakinleştirmek için araya girmek zorunda kalmıştı. Buna rağmen, kulüp teknik direktörü ve yönetim, oyuncular arasındaki bu tarz duygusal anların çabucak unutulacağına ve sezon başlamadan önce takımdaki uyumun yeniden sağlanacağına inanıyor.

Transfer dönemi kapanana kadar Inter kulübü Liverpool'un talep ettiği meblağı resmi olarak sunmazsa, İngiliz kulübü derhal Curtis Jones ile yeni sözleşme imzalama görüşmelerine başlayacak. Ayrıca Andoni Iraola'nın çalıştırdığı diğer ilgi duyan takımlar da durumu yakından takip ediyor. Şu anki aşamada Liverpool, altyapısından çıkan oyuncusunun geleceğini tamamen netleştirmeyi amaçlıyor.